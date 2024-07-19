微軟死機｜機管局啟緊急應變機制　國泰自助登機設施現已復常

微軟（Microsoft）系統今日（19日）在全球多地傳出服務故障的消息，疑與網絡安全軟件公司Crowdstrike的防毒軟件更新有關。不少行業亦受到影響，機管局表示航班運作暫時未受影響，機場已啟動緊急應變機制。



國泰航空及香港快運下午隨後亦發出公告，位於機場的自助辦理登機手續設施未能使用，須改以人手為旅客辦理登機手續，呼籲旅客提早至少三小時抵達機場。



國泰於下午約四時半指，自助辦理登機手續設施已回復正常。至於採用人面識別的行李辦理櫃台及官網航班預訂服務，則仍然未能如常運作。國泰建議，旅客透過手機應用程式預訂機票或辦理登機手續。



機管局提醒巿民留意航班狀況。（蔡正邦攝）

機管局指，香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續。（資料圖片/黃浩謙攝）

機管局指，由於微軟系統出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響。香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續。國泰亦強烈建議有寄艙行李的顧客，在航班出發前至少3小時抵達機場，以便有足夠的時間辦理登機手續。

香港快運就稱，其服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，全球多間航空公司包括香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部分功能亦受影響（包括Gotta Go Super Sale預訂）。香港快運同樣建議旅客在航班出發前至少3小時抵達機場；又呼籲身處機場的旅客，留意機場內的航班資訊顯示屏提供的最新狀況。

此外，大灣區航空就表示公司並非使用涉事的系統，現時其航班及服務維持正常；會密切留意事態發展，並適時採取所需措施

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