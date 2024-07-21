廖孖記腐乳｜標榜「親自監製」　食安揭後製　食品業：料平衡風險

老字號廖孖記風波升級，食安中心最新指出，廖孖記腐乳的製法，是外購白腐乳，再後製加工，坊間質疑廖孖記腐乳標價不菲，惟「本體」腐乳卻非自製。據廖孖記樽裝招紙，標榜「親自監製 調味精良」，未見提及任何生產來源，廖孖記稱會明日（22日）再交代。



糧油供應商負責人李豐年表示，本港自製腐乳廠不多，估計外購原材料可平衡食品安全風險，但他強調，生產過程必定涉及「秘方」，無法在外購原材料廠房生產，因此最終都要自行加工。



百年老字號廖孖記腐乳油麻地地舖拉閘，閘上及門前均貼出「結業」、「停止營業」字句。（黃浩謙攝）

廖孖記樽裝腐乳貼上的招紙，寫有「親自監製 調味精良」，成份為黃豆、酒、鹽、水，並印有廖孖記有限公司地址。其他樽裝調味料如羊腩醬、XO辣椒醬、魚蛋醬等的招紙，則未見「親自監製 調味精良」。

廖孖記樽裝腐乳貼上的招紙，寫有「親自監製 調味精良」。（黃浩謙攝）

社交專頁被「洗板」 質疑是「加工老字號」

廖孖記第四代傳人Jay回覆傳媒詢查詢指，這是「香港腐乳界多年秘密」，會在明日（22日）於電台交代。社交平台廖孖記專頁上，有不少人留言，對廖孖記的「老字號」提出質疑，有人形容為「百年加工老字號」，亦有人要求交代「邊度買腐乳返來加工」；亦有人留言表示支持。

李豐年：如涉自家「秘方」 最終都要自行加工

本港食品供應商通泰行第三代傳人李豐年指，現時香港仍有製作腐乳的本地商家已不多，實在難言業內慣常做法，惟按食安中心的講法，廖孖記向荳品廠購入原材料再調味，相信也是為平衡食安、及保持風味所選用的方法，而品牌會有自家「秘方」，難以由外購廠房製作，所以最終都要自行加工。

估計荳品廠質量控制會較好

他指，從頭到尾自行生產腐乳，必然最能保持風味，不過，家族式手作的成品容易受各種外在因素影響，口味及品質也不容易控制，如改為向一間荳品廠購入白腐乳作原材料，其質量控制會較好，對於商家而言，也可以將食安風險減低。他估計，這個或是一些商家向荳品廠購入白腐乳，再作調味的原因。

李豐年提到，很多醬料、荳品製作的手藝已將近失傳，直言可惜，希望政府可以考慮幫助一些瀕臨失轉的老字號轉型，改善經營。他說，相信很多旅客對這些具本土特色的特色企業感興趣，如政府能協助它們延續，對香港的旅遊及經濟也有幫助。