廖孖記腐乳｜署理食安專員稱依程序購樣本︰點會教百年老店整腐乳

百年腐乳店老字號廖孖記被食安中心驗出腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標，該店其後宣布結業。廖孖記與食物安全中心後來各執一詞，廖孖記指是食安中心派人「教」其制腐乳致超標更嚴重，食安中心否認有「教授」，重申3個樣本均是以顧客身份購買。



署理食物安全專員李培文今日（20日）接受傳媒訪問時強調，樣本全部以顧客身份購買，是市面可買產品，更加無教授其製作，「你話我哋教我相信都冇人相信，點會去教百年老店點整腐乳。」



廖孖記腐乳近日捲入腐乳蠟樣芽孢桿菌超標風波。（黃浩謙攝）

百年老字號廖孖記腐乳油麻地地舖拉閘，閘上及門前均貼出「結業」、「停止營業」字句。（黃浩謙攝）

視察廖孖記廠房發現已稀釋玫瑰露酒放室温下三天 增變壞風險

李培文表示，食安中心人員7月4日到場檢查食物廠房發現有許多灰塵及生鏽情況，已稀釋玫瑰露酒放在膠桶於室温下放置3天，增加污染及變壞風險，故只提醒其保持衞生，又強調並非針對廖孖記，過去也有合格樣本，相信只是個別批次有問題 。

老字號腐乳店廖孖記被驗出腐乳蠟樣芽孢桿菌超標，後宣布結業，署理食物安全專員李培文（左）7月20日強調，相關樣本全部以顧客身份購買，是市面可買產品，亦無教授廖孖記製作腐乳。（何瑞芬攝）

回應廖孖記結業 李培文：只要消除食安風險也可繼續做安全產品

問及百年老店因食安問題結業，李稱一直有去工廠調查，相信只要做好清潔消毒、做好食物貯藏等，食安風險可以消除，也可繼續做安全的產品，強調今次檢測是跟足既定程序，並非個別情況。

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