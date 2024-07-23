與港模特兒同名女子在泰國疑遭男友9刀殺害　入境處暫未接獲求助

泰國媒體日前報道，指7月18日曼谷發生一宗謀殺案，遇害者為24歲香港女子Gwendoline Cretton，兇手疑為其男友Wai、同為香港人。據報死者身中9刀，其後遭男友及另外兩人抬離住所。當地警方已將疑兇逮捕歸案。



有網民指死者與本港一名模特兒同名，相關公司表示，死者與他們一名模特兒的名字及年齡吻合，惟因雙方合約已結束，故未有了解是否為同一人。入境處則指，處方在獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特派員公署及中國駐泰王國大使館了解情況，至今未有接獲港人求助。處方會繼續與公署及大使館保持聯繫，並密切留意事態發展。



泰國媒體日前報道，曼谷於7月18日發生一宗謀殺案件，遇害者為24歲香港女子Gwendoline Cretton，她身上有9處刀傷。

據泰媒報道，有閉路電視拍攝到，死者在18日當日下午5時30分左右曾在住所附近溜狗。至下午6時15分左右，有鄰居聽到死者的住所內傳出女子慘叫聲，其後有一名男子與另外兩人將Gwendoline從住所抬出，及後離開現場。該名男子其後被確認為死者的男友Wai。整個過程被閉路電視拍下。

當地警方接獲報案後趕抵現場，發現Gwendoline已死亡，身上有9處刀傷。經調查後，當地警方發現疑兇駕駛的黃色汽車一直在案發現場附近徘徊，形跡可疑，於是將疑兇逮捕歸案。

當地警方正在搜證，並呼籲市民提供任何可能與案件有關的線索。據指疑兇在審訊時堅稱死者是自殺而亡，惟案發現場情況及閉路電視顯示案件有可疑之處，不排除他殺的可能。

有網民發現死者姓名與一間公司的模特兒相同，而該名模特兒日前曾在Instagram分享指自己正身處泰國，不過該名模特兒的Instagram其後轉為私人帳號，今午更已變為無法顯示。有關公司表示，死者與他們一名模特兒的名字及年齡吻合，惟因雙方合約已結束，故未有了解是否為同一人，暫時沒有進一步資料。

有網民發現死者姓名與一間公司的模特兒相同，而該名模特兒日前在Instagram分享指自己正身處泰國。

該名模特兒的Instagram其後轉為私人帳號，今午更已變為無法顯示。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！