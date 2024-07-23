新冠｜17歲沒打疫苗少年併發呼吸衰竭危殆　兩家居接觸者曾現病徵

一名有長期病患17歲少年確診新冠肺炎，併發肺炎及呼吸衰竭現情況危殆於廣華醫院留院。衞生防護中心指病人過去未有接種疫苗，其兩名家居接觸者曾出現病徵，一人已康復，一人情況穩定。



衞生防護中心。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，一名有長期病患的17歲少年於上周六（20日）起出現發燒、流鼻水、咳嗽、有痰及嘔吐，同日到廣華醫院並入院接受診治。臨床診斷為新冠肺炎併發肺炎及呼吸衰竭，現時情況危殆，仍然留院。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種新冠疫苗，在潛伏期內沒有外遊。他的兩名家居接觸者曾出現病徵，當中一人現已康復，另外一人情況穩定。

病人在廣華醫院留醫。（資料圖片）

中心強調，接種疫苗可有效預防嚴重新冠個案，高危人士（應盡快接種疫苗及適時接種加強劑，同時提醒高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。

中心提醒從未接種新冠疫苗或未曾感染新冠的高危人士，應盡快接種疫苗及採取額外的衞生措施以保護自己，家長亦應安排滿6個月的嬰兒盡快接種新冠疫苗，以減低重症及死亡風險。

高危人群無論以往曾接種多少劑數的新冠疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染至少6個月後，接種額外一針的加強劑以加強保護。