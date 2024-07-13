甲流新冠雙重感染｜3歲男童併發腦病變　危殆留醫兒童深切治療部

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，一名過往健康良好的3歲男童出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐和腹瀉，其後確診甲型流感病毒及新冠病毒，臨床診斷為甲流與新冠感染雙重感染併發腦病變，目前情況危殆，在兒童深切治療部接受診治。該名男童2022年曾接種兩針新冠疫苗，亦已接種流感疫苗。



衞生署衞生防護中心表示，一名3歲男童確診甲流與新冠，雙重感染併發腦病變。（資料圖片）

衞生防護中心表示，該名3歲男童7月10日開始出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐和腹瀉，於7月11日向私家醫生求診，昨日（12日）因徵狀惡化到東區尤德夫人那打素醫院急症室求診，其後入住該院兒童深切治療部接受診治。

病人的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒和新冠病毒測試呈陽性反應，臨床診斷為甲流及新冠雙重感染併發腦病變，病人現時情況危殆。病人2022年已接種兩針新冠疫苗，也已接種流感疫苗。

3歲男童入住該院兒童深切治療部接受診治。（資料圖片）

中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者現時沒有出現病徵。中心發言人指，高危人士而言，流感可引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。