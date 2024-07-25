樂建居流標　何永賢料因環球高息會再部署　強調限制條款非豬頭骨

政府推出的首個私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」流標。房屋局局長何永賢今日（25日）表示，相信由於環球利息高企，發展商未有入場，惟一標書底價與估算有距離，決定收回。



何永賢強調，不會形容「樂建居」條款為「豬頭骨」，認為市民會對居屋售價、面積等有期望。至於何時再推售，何永賢指要審視環球息口，會檢討限制條款是否有檢討空間。



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何永賢在新城電台節目《財知大道》表示，「樂建居」在7月19日截標，收到一份標書，地政總署審視後，認為與起初估算底計有距離，因此決定會回地皮。

「每個有興趣投標發展商，埋價計算可能風險較高」

何永賢表示，環球經濟情況多變化，受利息走勢影響，當時3月28日出標，估算今年中利息會下降，但最終沒有出現，需要再觀望將來走勢，估計「每個有興趣投標發展商，埋價計算可能風險較高」。

房屋局局長何永賢。（資料圖片／郭梓謙攝）

會檢討是否有調整空間 再作推地部署

私人參建居屋設有不少條款，市價六五折、不少於700個住宅單位、政府不包底等等。何永賢強調，不會形容相關條款為「豬頭骨」，重申條款是有其意義，市民會對居屋有期望，較平宜，有折扣，面積符合需要。

何永賢又指，聽到市場反應，對折扣及限制一次過賣樓，可能影響現金流部署，至於何時再推售，何永賢指政府會再檢討是否有調整空間，再作部署，「呢個時勢好緊要，因時制宜好重要，今次最大因素係利息，環球幾時變樂觀，定係比較審慎？」

何永賢提到，今次流標項目涉700伙，不算大項目，未來每年平均推出7000居屋，認為最住要供應量在房屋署推出，資助屋供應量影響不大。

柴灣祥民道「樂建居」住宅地。

政府去年6月重啟私人參建資助房屋計劃，推出私人興建資助出售房屋先導計劃，首個招標項目柴灣「樂建居」於上周五（7月19日）中午截標，最終接獲1份標書。地政總署昨日（24日）公佈，地皮因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的一份標書，即投標者極好有限公司（母公司：安保工程控股有限公司）。

「樂建居」項目提供約700伙，早前市場預計，該項目每方呎樓面地價約1,294至1,392元，地皮估值介乎6.5億至7億元。