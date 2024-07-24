樂建居首項目流標　梁文廣：辣條款令發展商卻步　擺銀行收息仲好

政府上年6月推出私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，由發展商協助興建資助房屋項目。今日（24日）地政總署公布指，位於柴灣祥民道185號的首個項目，只收得一份標書，最後因地價標金未達政府底價而流標，政府稱不會揣測投標者出價考慮。



立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，不能從今次流標評估市況，因今次項目屬4、5年後落成；惟他同意政府所設的「辣招」條款，或令發展商卻步，「甚至掉落銀行就咁擺喺度收息，佢（獲利）都仲好啲。」建議政府在未來一年重新檢視「樂建居」條款，諮詢發展商意向再作決定。



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計劃推出三幅政府用地試水溫 須同時建福利及社區設施

政府由2023/24財政年度起，就「樂建居」分批推出三幅政府用地，讓私人發展商投標興建資助出售單位（公開招標形式），另就相關換地或地契修訂提供優惠地價安排，鼓勵私人發展商申請改劃土地興建資助出售單位（私人土地形式）。

條款方面，除了售價需參考市價35%的固定折扣率外，亦禁絕「納米樓」，要求建成單位需符合政府所設的26平方米最低實用面積要求、至少七成單位實用面積不少於34.8平方米，相當於居屋3至4人單位面積下限，並設有興建數量下限。政府也要求發展商承責興建非專屬配合發展項目的福利及社區設施，設施的工程費用會可從地價中扣減，完工後設施則會移交相關政府部門管理。

今次位於柴灣祥民道185號的住宅地段，上周五（19日）截止招標，最終只收得一份標書。地盤面積約為5,213平方米，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途。其中用作私人住宅用途的最低樓面面積為30,016平方米，最高樓面面積則為41,704平方米。

總樓面面積及作非工業（不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站）用途的樓面面積，須包括買方按賣地條件，興建長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊的政府地方的樓面面積。而作為「樂建居」項目興建的住宅單位，總數則不得少於700個。

柴灣祥民道「樂建居」住宅地。

梁文廣：計劃設有重重限制 要為賣剩單位「包底」

梁文廣表示，今次項目屬發展商私人參與，項目落成時間已是4、5年後，然而計劃設有重重限制，包括政府不就賣剩單位「包底」，要興建公共設施卻不計算總體樓面面績，需自費平整土地等；目前需要發展商作出「投資大、風險高」的投資，或令發展商卻步，「講到底就係投資大、風險大，佢哋係咪要將呢嚿錢擺喺呢度起？如果佢有其他地、或者將嚿錢掉去其他地方，甚至掉落銀行就咁擺喺度收息，佢（獲利）都仲好啲。」

不過他認為即使今次再有私人參與發展的土地流標，但「樂建居」計劃重點是鼓勵私人發展商申請改劃土地用途，故政府應盡量公布資訊，讓市場、社會了解到底有無發展商其實有興趣，或曾與政府洽談，「主菜其實係有，只係前菜做唔好，都可以挽回市場信心，呢啲資訊盡量講到嘅都可以公布，等大家判斷計劃成敗」。

梁文廣指，今次土地流標，但對政府整體建屋目標無太大影響，因為現時公屋作為重點部分，興建進度仍然理想。惟他強調，房屋局不能因此「攤慢板」，要盡快有方式補救，甚至交還房委會或房協接手都是方法；至於調節條款上，他認為政府應諮詢發展商意見，期望一年內可處理好條款問題，重新推出計劃。

邵國偉：私人參建方向值得支持 餘下兩幅用地宜審慎推出

公屋聯會總幹事招國偉則回應指，今次項目流標相信有受現時樓市下跌，市場氣氛轉趨審慎影響。但他仍然認為私人參建資助房屋的方向值得支持，因為傳統居屋以外，市場有更多類型選擇，可進一步豐富房屋階梯。他建議在未來項目發展參數以及折扣率方面，可按市場需要作出適當的調整。目前餘下兩幅建議用地，應審慎研究，在適當時機才推出，避免出現再流標的情況。