巴黎奧運｜阿根廷和變輸　投注人質疑馬會誤派彩　戶口被扣錢負數

巴黎奧運未開幕但已有賽事進行，包括男子足球小組賽事，於香港時間昨晚（24日）舉行的阿根廷對摩洛哥賽事出現戲劇性事件，在下半場超長補時階段期間，阿根廷補時16分鐘追和2:2，其後出現球迷騷亂，賽事一度暫停兩小時後再作賽，經VAR裁決阿根廷入球無效，最終1:2完場。



香港賽馬會足智彩被指一度以2:2和波派彩，有買和波的投注人聲稱，在派彩後已立即將彩金投注下一場，至凌晨馬會更正賽果後，戶口疑被扣錢至負數。《香港01》正向香港賽馬會查詢。



奧運男足首場比賽即出現不少狀況。（路透社）

奧運男足小組賽在香港時間昨晚（24日）9時舉行，上半場摩洛哥作客領先0:1，下半踢成1:2。雙方完成90分鐘賽事後，展開超長補時，至第16分鐘阿根廷入球追和至2:2，其後發生球迷騷亂，球賽一度暫停。

下半場補時2:2後騷亂 VAR判入球無效變1:2

球賽暫停接近兩小時後恢復，球證憑VAR裁定阿根廷入球無效，雙方重新上場，踢完3分鐘補時後，最終阿根廷1:2不敵摩洛哥。

阿根廷追至2：2時，不少現場球迷向場內投擲雜物。（路透社）

香港賽馬會一度以2:2賽和為結果派彩。（網上圖片）

馬會停賽期間 一度以和波派彩

有投注人士表示，香港賽馬會在恢復比賽前，一度以2:2賽和為結果派彩，至今日凌晨調整為1:2，更有投注人士稱，馬會戶口「變咗負數」，懷疑馬會在調整賽果「扣錢」。

據馬會賠率顯示，賽前賽和賠率3.05，即時賠率一度高達7.40，馬會網頁遲遲未更新最終賽果，至今早11時左右才更新。

有投注人聲稱，贏得賽和派彩後立即押注下一場，其後戶口一度負數，懷疑被扣錢。

據馬會賠率顯示，賽前賽和賠率3.05，即時賽和賠率一度高達7.40。（馬會截圖）