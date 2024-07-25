巴黎奧運｜男足賽事首日變鬧劇 阿根廷和變輸 美斯一個字總結
撰文：陳旭暉
出版：更新：
巴黎奧運男子足球項目率先開始，不過首日阿根廷對摩洛哥的賽事便狀況頻生，讓阿根廷主帥馬斯查蘭奴怒轟事件猶如「馬戲團」；連球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）也在限時動態表示事件「難以置信」。
這場比賽末段已踢至15分鐘超長補時，阿根廷入球追至2：2後，現場有球迷騷動干擾球賽，球證隨即暫停比賽，然而期間官網一直顯示比賽未完。
暫停近兩小時後，球證又以VAR推翻阿根廷的入球，最終雙方重新上場，踢3分鐘補時後完結比賽，由摩洛哥以2：1擊敗阿根廷，此時較原先完場時間已延遲逾2小時。
美斯也似乎對此看不過眼，他在Instagram限時動態寫上「Insolito」，意即「難以置信」。
阿根廷主帥馬斯查蘭奴則在賽後怒轟大會：「我擔任教練時間不長，但在我球員生涯中，從未看過這樣的情況，就像馬戲團一樣。」
巴黎奧運中外戰況｜阿根廷男足追平球賽暫停 兩小時後判詐糊吞敗巴黎奧運直擊︱港乒混雙抽好籤 李靜望港隊出閘快：已買好潤喉糖巴黎奧運直擊︱從媒體中心說起 對比兩屆奧運 巴黎的好只剩環保巴黎奧運｜香港男運動員IG全錄 張家朗人氣爆燈粉絲近40萬巴黎奧運｜香港女運動員IG全錄 何詩蓓江旻憓粉絲突破20萬巴黎奧運｜運動員批「反性愛床」為假新聞 跳水王子戴利也實測巴黎奧運｜美媒預測港隊奪4面獎牌 何詩蓓100自摘金 劍擊得一銅