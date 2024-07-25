巴黎奧運｜阿根廷和變輸　馬會被指誤派彩　按博彩規例可扣回差額

巴黎奧運男子足球小組賽事，於香港時間昨晚（24日）舉行的阿根廷對摩洛哥賽事出現戲劇性事件，賽果由2:2修訂為1:2。多個賭博機構一度以「和波」為結果派彩，有投注人指獲香港馬會派彩後，立即押注下一場，其後發現馬會戶口變負錢，懷疑被扣回彩金。



根據《足球博彩規例》，馬會對一切事項擁有酌情權，而馬會過去曾因派錯彩，有扣除投注人彩金，亦曾不追究。規例亦提及，對於修訂後的彩金，在存入戶口後可以根據差額扣賬或入賬。



若果今次確實發生誤派彩金，《香港01》粗略計算，至少7項投注賽果受影響。



奧運男足首場比賽即出現不少狀況。（路透社）

粗略計算至少涉及7項投注賽果

《香港01》正就事件向賽馬會查詢，但假設馬會當時已按2:2派彩，粗略估計至少有7項投注賽果派錯：

1、「主客和」中的和，應為客；

2、波膽2:2，應為1:2；

3、球數3.5球的入球大細；

4、下一隊入球，第4球阿根廷，應為沒有入球；

5、總入球4球，應為3球；

6、入球單雙的雙，應為單 ；

7、半全場的客和；應是客客；

足球博彩規例下 馬會可收回彩金差額或不追還

根據《足球博彩規例》，凡未有列明的事宜，須交由營辦者決定，或作出最終定奪。營運者可行使酌情權，決定或裁決某一事項。

就「彩金 － 修訂」，凡彩金於公佈後，發覺有差誤或計算錯誤，營辦者有權宣佈將彩金修訂；每個投注戶口獲存入有關投注的原有彩金後，如其後經修訂，該投注戶口將根據差額扣賬或入賬；如修訂彩金較原有彩金為少，營辦者有權放棄向已獲派款項的投注者索還多派的彩金。

阿根廷追至2：2時，不少現場球迷向場內投擲雜物。（路透社）

馬會曾顯示錯誤賽果扣回派彩 亦曾不追討

翻查資料，馬會過去也曾發生派錯賽事件，2021年美職聯賽事國際邁亞密對紐約城賽事中，最終賽果應為客隊1:3勝出，但馬會網站卻顯示主隊3:1贏，並派彩至投注戶口，其後更正比分，一度有獲派彩人士被追回派彩，戶口扣至負數，最終馬會重新派彩，兩邊「疏爽」照派。

另外在2017年，南韓職業聯賽全北汽車對FC光州賽事中，全北汽車以3:1戰勝對手，但馬會一度將比數當4:1派彩，其後才改回3:1，有投注人士戶口被回扣，甚至扣至負數。