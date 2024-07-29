聯合醫院引入微創手術治肩膊旋轉肌撕裂　增安全性　降再撕裂機會

肩關節是在日常生活或工作中都會經常被使用的關節，長時間活動或不當姿勢都會令肩膀不適。肩關節肌肉由外層的三角肌和內層四條旋轉肌構成，若肌肉及骨骼的其中一條或多條肌腱裂開，其病名稱為「旋轉肌撕裂 」。

以往若為旋轉肌撕裂的嚴重個案，需要進行反置式人工肩關節置換術，聯合醫院去年年底引入「上關節囊重建術」，治療患有嚴重旋轉肌撕裂的病人，以微創形式進⾏手術，術後病人平均只需住院3至5日，成功率達八至九成，再出現撕裂的機會不高，安全性亦更高。



聯合醫院於2014 年成立肩膊門診，過去數年求診人次平均每年約1,000人次，當中一半個案為旋轉肌撕裂 ，一年會約為20位病人進行反置式人工肩關節置換術，因中幾7至8位是由於旋轉肌撕裂而需進行手術。(聯合醫院)

聯合醫院於2014 年成立肩膊門診，過去數年求診人次平均每年約1,000人次，當中一半個案為旋轉肌撕裂 ，一年會約為20位病人進行反置式人工肩關節置換術，當中7至8人是由於旋轉肌撕裂而需進行手術。聯合醫院矯型及創傷外科2023年底針對難以修補的斷裂肌腱，引入上關節囊重建術，新技術利用病人大腿表層肌膜，移植到肩的肌膜組織，以進行上肩關節囊的重建，手術採用肩關節內窺鏡以微創形式進⾏。

聯合醫院矯形及創傷外科顧問醫生麥年泰表示，如果肩膀關節軟骨已磨蝕就會需要進行反置式人工肩關節置換術，而手術需要拿走病人本身的骨，手術並非以微創式進行，風險相對較大。他指，雖然關節囊重建術需要在大腿開刀，但只為表層手術，加上會以肩關節內窺鏡把相關組織移植到肩的肌膜組織，整體而言，手術的出血量較少，安全性較高，對病人的負荷較少。麥年泰指，需要進行關節置換術的病人多為長者，預計未來有一半的手術會轉為使用關節囊重建術。

基督教聯合醫院矯形及創傷外科顧問醫生麥年泰表示，如果肩膀關節軟骨已磨蝕就會需要進行反置式人工肩關節置換術，而手術需要拿走病人本身的骨，手術並非以微創式進行，風險相對較大。(聯合醫院)

今年75歲的陳先生去年9月左邊側身趺倒後，肩膀一直會疼痛，平常都要食止痛藥，但他一直以為只是肌肉痛，直至三個月後照磁力共振才發現是旋轉肌撕裂。陳先生於今年4月接受手術，術後7個星期開始做物理治療，每星期做4次，現在已經可以正常舉高手。他指，除了進行復康外，物理治療師亦建議他加強肩膀的肌肉。他指，大腿的傷口現時仍有少許痛楚，暫時不會做太劇烈的運動。麥年泰補充，肩膀與大腿的傷口在術後約半年其痛楚會減低。

今年75歲的陳先生去年9月左邊側身趺倒後，肩膀一直會疼痛，平常都要食止痛藥，但他一直以為只是肌肉痛，直至三個月後照磁力共振才發現是旋轉肌撕裂。(聯合醫院)

基督教聯合醫院高級物理治療師區藹寧表示，術後進行物理治療時會利用超聲波、衝擊波等紓緩痛楚，亦會改善肩膊活動幅度以及進行肌力訓練等。