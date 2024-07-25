兒童醫院首接收廣東臍帶血　料10月為地中海貧血女童移植弟臍帶血

醫管局再有一宗內地運送器官到港移植案例，涉及一名患有重型地中海貧血症的5歲女童，廣東省今早（25日）將一份臍帶血造血幹細胞運至香港為女童移植。香港兒童醫院表示，經家長知悉女童有一名在內地出生的弟弟，其臍帶血儲放在當地血庫，醫院自4月底與廣州當地溝通，臍帶血今日已到港，目前儲存在醫院血幹實驗室中，料10月為女童進行移植，選擇現時運到因移植過程不易，強調臍帶血的認證所有地方都一樣，團隊發覺其吻合度適合病人，也須確保病人適合移植，故認為10月較適合。



院方也提到，不論接收香港還是外地臍帶血，醫院接收相臍帶血有既定程序，今次是廣州血庫今次是第二次運臍帶血到港，但屬香港兒童醫院首度接收臍帶血。就今次接受的臍帶血，院方稱在其運抵港後也會檢查是否有好質素，解凍後也會再作測試確保質量。



兒童醫院。（資料圖片）

廣州血庫第二次運臍帶血到港 屬兒童醫院首例

香港兒童醫院代理行政總監簡以靈表示，院內一位5歲女病童患地中海貧血，經家長知悉弟弟在內地出生，其臍帶血儲放在當地血庫，醫院自4月一直與廣州當地溝通，臍帶血今日已到港，目前儲存在醫院血幹實驗室中，院方感謝內地相關機構、港府、醫管局及家長等配合。

簡以靈指，醫院接收相臍帶血有既定程序，不論接收香港還是外地臍帶血。她指，廣州血庫稱今次是第二次運臍帶血到港，但她指今次是香港兒童醫院第一次接收臍帶血，上一個案不太了解。

周海洋其後補充，第一例運臍帶血到港是2018年運送至香港瑪麗醫院。他提到，接到兒童醫院需求後，已瞬速做臍帶血覆核，所有指標合符應用標準，並於7月12日向中國海關提交相關資料，於7月18日獲得審批。

周海洋指，在中國境內運送非常方便，而運到香港也只須向中國海關報備，3個工作日便已批出，因內地運輸也需要這個時間，故與內地沒有什麼差別，手續與內地也是一樣。

香港兒童醫院代理行政總監簡以靈7月28日（左二）表示，一位5歲女病童患地中海貧血，經家長知悉弟弟在內地出生，臍帶血在當地血庫，醫院一直與廣州當地溝通，臍帶血今日已到港，目前儲存在醫院血幹實驗室中。（盧翊銘攝）

預計10月為女童進行移植 屬移植黃金時間內

香港兒童醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才表示，預計10月為女童進行移植，選擇現時運到因移植過程不易，強調臍帶血的認證所有地方都一樣，團隊發覺其吻合度適合病人，也須確保病人適合移植，故認為10月較適合。

鄭偉才也表示，團隊會分析哪種幹細胞源最適合病人，來源可是公營或私營，包括紅十字會、骨髓捐贈者資料庫等，除在港收集幹細胞源，也有統籌外地資源到港。他稱5歲是適合做移植的黃金時期，會在充足準備下為該名女童做移植。

香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良補充，造血幹細胞移植黃金時間就不同病況有不同需要，一些較急切，一些可在穩定地、有準備情況下進行，而地中海貧血屬慢性病，一般較穩定，故屬非緊急情況，能有較充足準備時間，可與病人做一連串檢查，才進行移植程序，事前可能要用化療藥及放射性治療等，通常小朋友建議在10歲前做移植。

香港兒童醫院代理行政總監簡以靈7月28日（右二）表示，一位5歲女病童患地中海貧血，經家長知悉弟弟在內地出生，臍帶血在當地血庫，醫院一直與廣州當地溝通，臍帶血今日已到港，目前儲存在醫院血幹實驗室中。（盧翊銘攝）

今年4月尾與內地該臍帶庫溝通 事前有確認質量

卓家良也提到，血幹細胞移植的幹細胞源一般都在香港，今次個案主要幹細胞源頭來自香港以外地區，而無論臍帶血源、幹細胞源頭要運到香港，都要符合當地政府相關醫療法規，在合理、合法前給予香港有需要病人用，再次感謝內地及香港政府。他指現時會適當儲存相關臍帶血，在適當時候為病人移植。

卓家良稱，今年4月尾已與內地該臍帶庫溝通，確定臍帶血屬弟弟，血庫亦取樣本重新覆核其白血球抗源是否吻合，並測試是否有足夠幹細胞等，也須檢查臍帶血庫質量，得悉今次聯絡的臍帶血庫是內地七大血庫之一，有一定保證，運到港後也會檢查是否有好質素，解凍後也會測試有無問題。