菲傭大力打11月大少主人屁股 僱主看片揭另一子亦被打 囚12周
撰文：朱棨新
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中年菲傭為僱主照顧兩名分別2歲和11月大的男童時，涉多番用力打兩童的屁股。僱主翻看家中閉路電視片段發現事件報警。菲傭今(26日)在西九龍裁判法院承認4項對所看管兒童或少年人襲擊罪，裁判官判刑時指被告違反誠信，又指其行為易令兩名少主受傷，判她入獄12星期。
52歲女被告，被控於2024年6月12日於荃灣蕙荃路53至61號怡景園某單位，對一名11個月大的男嬰兒X及2歲男嬰Y負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊他們並相當可能導致兩童受到不必要的痛苦。
曾大力打仍在哭泣的X屁股3次
案情指，被告負責照顧11月大的男嬰X和2歲男童Y。本年6月12日，被告的男僱主翻看閉路電視片段，發現X於同日在床上站著哭泣，被告入房後推倒X，然後離開。被告其再折返，抱起仍在哭泣的X，用力打他的屁股三次。
僱主翻查片段發現長子Y亦曾被打屁股
僱主因此報警，並解僱被告。僱主其後再翻看閉路電視片段，發現被告於同日早上9時許，在哄X入睡時打X的屁股一下。此外，被告於同月9日，亦打Y的屁股一下。
案件編號：WKCC2592/2024
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