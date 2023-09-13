離譜！4歲童拒過馬路　遭「箍頸凌空吊起」片瘋傳　警拘37歲菲傭

香港有不少家庭會聘請外傭照顧孩子，若不幸請到「離譜姐姐」，卻可能嚇出一身冷汗！日前有女網民在天后街頭見到1名外傭拖着1名就讀幼稚園的男童，期間男童拒絕過馬路，外傭竟以雙臂箍着男童頸項，將他凌空提起走過馬路。男童毫無反抗之力，大哭着喘氣，女網民即時上前制止，並拍片上傳到網上，希望能讓外傭的僱主知道她的暴力行徑。影片令不少網民震怒不已，紛紛自發轉載，「小朋友生命完全係受威脅，絕對唔可以姑息呢個姐姐」、「樓主做得好！真係忍唔到竟咁樣對待小朋友」。'

警方留意到相關片段，昨日（13日）下午在北角拘捕一名37歲外籍女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，據了解她是片中菲傭，而事件中的4歲男童沒有表面傷勢並清醒，將會自行求醫。



相關影片在網上瘋傳，1個外傭以雙臂箍着男童頸項，將他凌空提起走過馬路。（Facebook影片截圖）

該段影片在香港僱主群組中引起極大迴響，再被群組成員多次轉發。從群組對話可見，1名女網民於港鐵天后站A出口對開馬路，見到1個外傭疑似虐待年幼男童，於是用手機拍下影片作證據，同時開聲制止。她指當時外傭用手大力捏緊男童的手，男童不肯過馬路，之後外傭竟用手臂箍着男童頸部將他抱起，「箍住過成條大馬路」。

從影片可見，男童身穿幼稚園校服，而外傭背着書包，從男童身後以雙臂箍着他的頸項，將他整個人凌空提起過馬路。男童被箍頸至雙足完全離地，並曾嘗試用手搭上外傭手臂，似是想將她的手拉開，但在懸殊力量下完全無反抗能力。拍片者上前以英語警告外傭，又表示已經拍片，這時3人剛過完馬路，外傭將男童放回地上，並解釋是男童不想上學。

拍片者再呵斥外傭傷害到男童，使他難以呼吸，又表示一直聽到男童在說「不喜歡你」，責問她為何要這樣做。外傭充耳不聞，拖着男童急步離開，而男童一直愴然落淚。拍片者跟上，並再度警告，稱會將片段公諸於眾，事後她上載影片到網上，表示「希望佢（男童）家長留意」。

拍片者上載影片，希望男童家長留意到外傭的離譜行為。（Facbook圖片）

影片在網上引起極大迴響，不少網民都大罵外傭箍頸行徑離譜，並自發轉載到其他群組，希望男童父母能得知此事，「咁樣對小朋友，一陣呼吸唔到！小朋友又唔夠佢大力，反抗唔到！」、「個小朋友喊哂，好驚、好無助咁」、「離晒譜，佢個手勢睇嚟都唔係第一次」。

亦有人建議拍片者報警，或將片段傳給男童學校，由校方幫忙通知家長，「報警！畀佢知嚴重性，小朋友媽媽未必睇到，等警察搵佢」、「有晒證據啊今次」、「個小朋友就嚟抖唔到氣，聯絡學校，學校可以搵到家長」、「Send去小朋友學校，等學校同小朋友屋企人講」。

警方表示留意到網上片段後，東區警區刑事部人員接手調查案件，今日（13日）下午在北角拘捕一名37歲外籍女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。據了解，她為菲律賓籍，持香港身分證。她已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。案件交由東區警區刑事調查隊第二隊跟進。事件中的4歲男童沒有表面傷勢並清醒，將會自行求醫。

（Facebook）