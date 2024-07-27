江旻憓巴黎奧運殺入重劍4強　首戰香港市民商場越洋打氣：冇得頂

巴黎奧運港隊劍擊代表江旻憓香港時間今午（27日）挾「世一」之勢，克服早前傷患出戰女子重劍賽事，32強比鬥埃及選手先進入16強，至晚上16強賽再闖一關晉身8強戰，剛完結的8強戰，再擊敗對手入4強。

在下午的32強戰，大角咀一間有轉播奧運賽事的商場，氣氛熱鬧，中庭與二、三樓有大批市民越洋為江旻憓打氣；有市民讚江旻憓表現「冇得頂」，有信心她可以打入8強。



江旻憓順利打入巴黎奧運8強。（袁志浩攝）

市民在大螢幕見到江旻憓登場後紛紛停下腳步觀賽；亦有市民席地而坐，手持打氣牌，為她打氣。（梁鵬威攝）

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江旻憓反敗為勝 賽事轉播商場氣氛高漲

下午4時50分，江旻憓出戰重劍32強比賽，商場同步直播賽事。公眾透過大屏幕見到江旻憓出場，開始停下腳步為觀看賽事。江旻憓在賽事初段曾落後對手，惟後來反超，商場觀眾隨即熱烈歡呼，為她打氣。

一直都有在商場觀看大型運動賽事的陳先生指，江旻憓今日的表現「冇得頂」。他認為，江的步法好，加上身形較對方高大，手腳會較容易碰到對方，又指江的經驗十分足夠。他有信心江能再次打入8強位置，惟之後的賽事要對上歐洲人，指「可能會辛苦啲」。

亦有家長帶同小朋友到商場觀賽，一同感受奧運氣氛。屈先生的兒子為江勝出比賽感到高興，並為江的表現感到滿意，欣賞她即使在初段落後，仍不放棄努力追上，「佢有一場落後左，但可以唔放棄咁，後來追上追到。」