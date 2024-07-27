巴黎奧運｜江旻憓重劍個人賽爭獎牌　楊潤雄現場打氣

江旻憓今日亮相巴黎奧運女子重劍個人賽，力爭獎牌。她位列頭號種子，首圈（64強）輪空，直入32強，下午4時50分登場。若然過關斬將的話，關鍵戰是晚上9時50分的8強，決賽將於深夜3時30分上演。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在社交平台指，即將出發去劍擊場館為江旻憓打氣，望全港市民一齊集氣為江旻憓助威。



江旻憓（左）個楊潤雄（右）合照。（楊潤雄Facebook）

江旻憓首圈（64強）輪空，次圈對手剛剛決出，是埃及的20歲劍手侯絲辛（Aya Hussein），她以15：14險勝塞內加爾的迪昂格（Ndeye Binta Diongue）。

楊潤雄為江旻憓打氣。（楊潤雄Facebook）

30歲的江旻憓第三次出戰奧運。2016年里約奧運是她第一次踏上五環舞台，當屆雖然16強止步，但仍創下香港劍擊奧運首勝歷史。

楊潤雄在社交平台指，即將出發去劍擊場館為江旻憓打氣，支持撐Vivian奪佳績，相信全港市民也會一齊集氣為她助威。