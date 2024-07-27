江旻憓巴黎奧運入決賽　周日須上班粉絲打氣：唔瞓都要睇佢冠軍賽

巴黎奧運港隊劍擊代表江旻憓挾「世一」之勢出戰女子重劍賽事，香港時間周末（27日）晚上順利闖進四強，剛於周日（28日）凌晨更殺入決賽。在周末晚八強戰時，轉播賽事的奧海城商場氣氛熾熱，大批市民為江旻憓打氣，現場不斷響起熱烈的掌聲及歡呼聲。有江旻憓粉絲周日早上需要上班，但她為了支持偶像「江B」，強調今晚不睡覺也要觀看餘下賽事：「我今晚唔瞓覺都要睇佢嘅冠軍賽！」



江旻憓順利打入巴黎奧運8強。（袁志浩攝）

商場不斷響起熱烈掌聲及歡呼聲

奧海城中庭晚上7時50分直播江旻憓的16強賽事，雖然初時只得數十人，在大屏幕前的人造草地等待，但隨着賽事開始，愈來愈多市民聚集在中庭，為江旻憓打氣。每當她擊中對手取得一分，現場均響起熱烈的掌聲及歡呼聲。

+ 1

梁先生期望江旻憓能夠順利奪金，為運動員生涯劃下完滿的終結。（歐陽德浩攝）

市民分析正常發揮可成功奪金

梁先生提早半小時吃晚飯，專程由啟德坐車到奧海城，只為表達支持。他說，江旻憓今年已踏入30歲，體能或不及年輕選手，加上過去的傷患亦可能影響發揮，估計今屆奧運是江旻憓的最後探戈。

但梁先生期望明日凌晨可直擊江旻憓奪金，為運動員生涯劃下完滿的總結。「好多人成日話佢大賽好弱，但吸收咗兩次教訓，我估正常發揮會贏！」

劉先生不擔心江旻憓失準︰「收到我哋嘅支持點都會贏到。」（歐陽德浩攝）

不擔心失準：收到我哋嘅支持點都會贏到

劉先生並非重劍迷，但他早上從新聞中得悉江旻憓為香港奪金希望之一，因此晚上經過奧海城時，順道支持她贏得賽事。被問到她在過去兩屆奧運的表現失準，他抱有信心說：「收到我哋嘅支持點都會贏到。」

梁先生帶同女兒到商場觀看賽事，認為可讓小朋友感受到熱烈的競技氣氛。（歐陽德浩攝）

父親帶女兒到商場感受奧運競技氣氛

現場亦有不少家庭觀眾聚集，其中梁先生表示，帶同女兒到商場觀看賽事，可讓小朋友感受到熱烈的競技氣氛。他並期望江旻憓可證明香港運動員擁有實力，期望她能奪得獎牌。「其實入到四強就好滿足，唔一定要拎第一嘅。」

何小姐（右）明早要上班，但堅持凌晨觀看賽事支持偶像︰「我今晚唔瞓覺都要睇佢嘅冠軍賽！」（歐陽德浩攝）

粉絲：今晚唔瞓覺都要睇佢嘅冠軍賽

晚上9時50分，江旻憓的8強賽事開始，奧海城中庭仍然人頭湧湧，直至比賽結束後，人群才逐漸散去。何小姐在上屆奧運已成為江旻憓的粉絲，她表示明早9時需要上班，但今晚仍不會睡覺，繼續支持「江B」餘下的賽事。

何小姐並對江旻憓充滿信心，認為其他對手完全不是問題，更期望下屆奧運會仍可目睹江旻憓的英姿。「我今晚唔瞓覺都要睇佢嘅冠軍賽！」

持續更新：巴黎奧運｜江旻憓重劍個人賽爭金 20:10再戰16強鬥美國劍手