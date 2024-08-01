九龍城豪宅4歲女童疑倒臥浴缸　女童母否認虐兒　案10.10開審

豪宅「御．豪門」於本年3月有一名4歲女童倒臥家中浴缸，送院時一度危殆。女童的母親被捕，並遭控以兩項虐兒罪，案件今（1日）在九龍城裁判法院再訊，被告否認控罪。裁判官把案件押後至10月10日開審，預計需時三天。

女被告Z.A.L.，38歲，家庭主婦。被告持有香港身份證，案件今提堂時以普通話答辯。

九龍城豪宅「御‧豪門」（圖）今年3月曾發生女童倒臥浴缸事件。（資料圖片）

女被告ZAL在九龍城法院否認虐兒罪。(資料圖片)

被告被控於2024年3月17至22日，以及同月23日，在沙浦道83號御豪門某單位，身為對4歲女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致該女童她受到不必要的健康損害。

控方庭上透露，將傳召證人列表上的3名證人，包括一名印尼籍傭工，亦依賴被告被捕後的警誡供詞。

辯方指，將挑戰警誡供詞的自願性和準確性。除證人列表的3名證人，辯方亦要求控方傳召被告被警誡時的傳譯員，以及兩名醫生，包括一名替X診治的急診室醫生。辯方指，傳召醫生以澄清X的傷勢如何造成。

辯方亦透露，將會四名辯方證人，包括一名社工，以及一名醫生。辯方解釋，被告被捕後接受該醫生的治療。

案件編號：KCCC 787/2024