半年詐騙查詢升9成　私隱專員示範Deepfake實時換臉　有片有真相?

私隱專員公署今年上半年收到接近600宗、有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢，較去年同期的312宗上升近九成，提醒市民及機構慎防騙徒層出不窮的詐騙手法，私隱專員鍾麗玲更親身示範透過人工智能深度偽造的詐騙影片，指「在人工智能時代，有片未必有真相。」騙徒或利用官員或名人的圖片或錄音，透過人工智能深度偽造（Deepfake）技術，實時換臉，偽裝成官員、名人或受害人親友，誘騙市民投資。市民提供個人資料前應「停一停、諗一諗」。



AI深度偽造實時換臉 偽裝成官員、名人誘騙市民投資

私隱專員公署表示，在數碼時代，市民使用智能電話、社交媒體平台或於網上購物日趨普遍，但同時亦令騙徒有機可乘。除了較常見的即時通訊軟件及電話騙案，公署亦留意到新的詐騙方式，透過人工智能深度偽造（Deepfake）技術，實時換臉，誘騙市民投資。私隱專員鍾麗玲親身示範透過深度偽造技術實時換臉。

公署指騙徒或以人工智能深度偽造(Deepfake)技術製作詐騙影片，包括竄改公開片段，利用官員或名人的圖片或錄音，以偽造影片誘騙市民投資。另外，騙徒或從社交媒體、視像通話或網上公開影片取得他人的面容及聲音等生物辨識資料，然後假冒受害人的親友或公司同事，從而騙取受害人的金錢及/或個人資料。

另外，公署留意到近日外遊需求增加，社交媒體平台出現假冒旅行社的專頁，並裝作售賣酒店、餐飲套票及機票等旅遊產品，以騙取受害人的金錢。騙徒亦會利用假冒廣告，誘騙市民提供個人資料或參與虛假的投資計劃。

私隱專員公署表示，留意到有新的詐騙方式，透過人工智能深度偽造（Deepfake）技術，實時換臉，誘騙市民投資。（私隱署提供）

「停一停、諗一諗」 為自己建立「人力防火牆」

私隱專員公署呼籲市民及機構慎防各式詐騙手法，特別是透過人工智能深度偽造的詐騙影片，為自己建立「人力防火牆」。

首先應提高警覺，提供個人資料前「停一停、諗一諗」，了解對方收集資料的目的，是否必須提供相關資料；切勿隨意點擊或掃瞄可疑的超連結、二維碼及網站。另外，留意帳戶有沒有不尋常的登入紀錄，以及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳；並保護密碼，不時更換及啟用帳戶登入雙重認證功能。

公署提醒，若懷疑個人資料被外泄，可透過個人資料防騙熱線（3423 6611）作出查詢或投訴。若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。如有懷疑,可透過「防騙視伏器」搜尋可疑的電話號碼、電郵地址、網址等。