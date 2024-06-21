私隱專員出席亞太區論壇　講解AI模範框架　切勿忽視個人資料風險

私隱專員鍾麗玲連同私隱專員公署高級人員於6月20至21日出席以視像模式舉行的「第六十一屆亞太區私隱機構論壇」。私隱專員在論壇上介紹近日發布的《人工智能 (AI)：個人資料保障模範框架》，她表示，「機構在善用AI 之餘，亦不應忽視其對個人資料私隱帶來的風險」。



私隱專員鍾麗玲在「第六十一屆亞太區私隱機構論壇」介紹私隱專員公署近日發布的《人工智能 (AI)：個人資料保障模範框架》。（私隱署提供）

私隱專員鍾麗玲在論壇上，向亞太區私隱機構成員解釋，《模範框架》旨在提供國際認可及切實可行的建議和最佳行事常規，以協助機構在採購、實施及使用AI，包括生成式AI時，遵從《個人資料（私隱）條例》的相關規定。

鍾麗玲表示︰「機構在善用AI 之餘，亦不應忽視其對個人資料私隱帶來的風險。AI的使用不受地域限制，它所帶來的風險已成為一個全球關注的議題。因此，國際間的協作對於推動有道德、安全和負責任地使用AI至關重要。」

私隱專員鍾麗玲及參與「第六十一屆亞太區私隱機構論壇」的代表合照。（私隱署提供）

私隱專員公署作為環球私隱議會國際執法合作分組的聯席主席，亦向與會者報告執法合作分組的工作。另外，私隱專員公署高級律師吳穎軒也向與會者分享私隱專員公署的執法工作。

論壇上亦討論，AI治理的政策及相關新猷；調查及執法；資料外洩事故通報的處理；私隱強化科技；及兒童私隱。

「亞太區私隱機構論壇」於1992年成立，是亞太區内私隱和資料保障機構加強合作及討論最佳行事常規的主要平台，論壇中各機構亦就新興科技、趨勢及私隱規例的變更作出討論及交換最新資訊。「亞太區私隱機構論壇」每年舉辦兩次。「第六十一屆亞太區私隱機構論壇」由加拿大卑斯省資訊及私隱專員公署主辦。