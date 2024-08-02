雄性成年江豚擱淺石澳　屍體嚴重腐爛海洋公園將解剖　今年第33宗

香港海洋公園保育基金公布，昨日（1日）接報鯨豚擱淺個案，於石澳發現一條成年江豚擱淺，屍體屬嚴重腐爛，是本年第33宗個案。保育基金今日（2日）已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。



石澳一成年江豚擱淺，屍體嚴重腐爛。（香港海洋公園保育基金提供）

香港海洋公園保育基金公布昨日接報鯨豚擱淺個案，於石澳發現一條成年江豚擱淺，擱淺情況為第4級、嚴重腐爛，是本年第33宗個案。該江豚為雄性，身長約191厘米。保育基金今日已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。

香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。而且亦呼籲公眾出海遊玩的時候，記得要帶走自己垃圾。進行水上活動時，亦應盡量避免在船上使用洗頭水和淋浴露，以免未受處理的化學物直接污染海洋環境。