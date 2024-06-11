鯨豚擱淺清水灣鄉村俱樂部　屍體腐爛僅餘骸骨　本年累計28宗

香港海洋公園保育基金於本月6日接獲一宗位於清水灣鄉村俱樂部的鯨豚擱淺個案，屍體腐爛至剩餘骸骨，為本年度的第28宗。保育基金昨日（10日）已將僅留下的鯨豚顱骨帶回海洋公園作詳細解剖及分析。



香港海洋公園保育基金在本月6日接獲一宗位於清水灣鄉村俱樂部的鯨豚擱淺個案，屍體腐爛至剩餘骸骨，為本年度的第28宗。（香港海洋公園保育基金提供）

擱淺的鯨豚身長逾300厘米，暫未知性別、年齡及物種，擱淺情況為第五級骸骨、海洋公園保育基金本月6日接報，在清水灣鄉村俱樂部發現鯨豚擱淺，保育基金職員翌日(7日)到場考察及跟進，昨日(10日)海豚僅留下顱骨、同日將其帶回海洋公園作詳細解剖及分析。基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電1823熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。亦呼籲公眾出海遊玩時，記得要帶走自己垃圾。