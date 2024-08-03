非中國籍內地通行證｜奧地利籍港商隔7年訪深　讚自助查驗道先進

非中國籍的港澳永久性居民上月10日起可申請辦理港澳居民來往內地通行證，俗稱「回鄉證」，首批成功領證人士包括港澳奧地利商會前委員會成員Alfred Buchner一家三口，而三人在領證後首個周末，今日（3日）即待北上深圳吃喝玩樂。Alfred Buchner透露整個過關只花10分鐘，非常暢順，在自助通關機，只要放下證件後可自動辨識到他國籍，改用德文顯示。「有趣的是，機器可以根據國家調整，所以他們對我說德語，這是一個驚喜，非常先進。」



Alfred Buchner一家在早上10時半抵達落馬洲站，並在入境處職員的帶領下過關。（黃浩謙攝）

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周三首批非中國籍永久性居民領取來往內地通行證

非中國籍香港永久性居民領來往內地通行證首日，多名外籍港人，包括馬來西亞、新加坡商會委員會成員到中旅社領證。當時57歲的港澳奧地利商會前委員會成員Alfred Buchner，便帶同一家三口到中旅社領證，更透露將在周末到內地吃喝玩樂。

奧地利商會前委員會成員希望每個月與家人北上旅遊

Alfred Buchner今在深圳稱，在一間能源公司負責全球商業發展，過去曾到內地做生意，惟距離上次前往深圳已有七年之久。因此他申請證件後，希望每個月與家人北上旅遊。

Alfred Buchner一家在早上10時半抵達落馬洲站，並在入境處職員的帶領下過關。（黃浩謙攝）

只花約10分鐘便完成過關 即場登記指紋

事隔數日，Alfred Buchner一家已急不及待北上深圳，他們在今早10時半抵達落馬洲站，其後在入境處職員帶領下，通過中港兩地的口岸。據了解，若扣除政府相關人員的拍攝時間，只花約10分鐘便完成過關。他們並在內地的口岸即場註冊及登記指紋，即以後毋須再經人工通道檢查證件。

惟兩地言語不通，又如何過關呢？Alfred Buchner便對内地的過關設備感到驚喜，稱他們在放下證件後，系統便自動辨識到他的國籍，改為德文顯示。「有趣的是，機器可以根據國家調整，所以他們對我說德語，這是一個驚喜，非常先進。」

Alfred Buchner一家領證後，於周末急不及待北上深圳，準備到酒樓喝茶及購物。（黃浩謙攝）

感到深圳的變化顯著

離開福田口岸後，雖然尚未起程踏進市區，但Alfred Buchner已觀察到深圳在短短七年間，發生顯著的轉變，例如口岸外建有多幢新落成的建築，因此期望今日的行程除了吃喝玩樂外，亦可拍攝深圳的高樓大廈，回港後再向朋友分享。

Alfred Buchner一家三口北上深圳後，將到連鎖酒樓喝茶及吃點心，其後到大型商場購物，再到世界之窗遊玩，預料晚上才回港。