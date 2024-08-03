非中國籍內地通行證｜外籍港商30秒過關　讚深圳一日遊excellent

首批申辦非中國籍港澳居民內地通行證的香港永久性居民日前獲發證件，有人隨即趁今日（3日）周末使用證件即日往返深圳。港澳奧地利商會前委員會成員Alfred Buchner一家三口今晚約8時經福田口岸回港並以「excellent（好極）」總結深圳一日遊體驗，並指今次使用通行證回港，資料均已儲存在系統內，30秒內便可過關。



Alfred一家在今晚約8時經由福田口岸回港，他以「excellent（好極）」總結全日的深圳一日遊體驗，並指今次使用非中國籍港澳居民內地通行證回港，資料均已儲存在系統內，30秒內便可以過關。

以往過關需45分鐘 今30秒完成

Alfred Buchner今日與家人使用非中國籍港澳居民內地通行證深圳一日遊，他們在晚上8時經由福田口岸回港。他以「excellent（好極）」總結全日的深圳一日遊體驗，並大讚過關程序有進步，「以往使用過關需花45分鐘，今次持通行證返港在30秒內便能過關」，他讚揚通行證十分便利，指像今天的體驗在以往是不可能發生的。

Alfred表示，經過今次體驗，會推薦親朋好友辦理非中國籍內地通行證。他亦透露，已有朋友向他詢問辦理通行證的手續。（何倩瑜攝）

有外籍朋友問辦證方法 Alfred稱未來希望可到上海遊玩

Alfred表示，經過今次體驗，會推薦親朋好友辦理通行證。他透露，已有朋友向他詢問辦理通行證手續。Alfred指，由於過關比以往便利很多，因此會更頻繁地北上，「我們在還未有確切想去的地方，但往後會有很多機會發掘深圳，長遠來說，我們希望可以到上海遊玩」。

語言不通是唯一障礙 惟無損今日體驗感受

Alfred表示，對今日十分滿意，惟在中午吃點心點餐時遇上小困難，他說：「侍應與我們說普通話，但我們聽不懂；我們嘗試用廣東話或英文點餐，侍應也聽不懂，連google translate也未能協助我們點餐」，語言不通是唯一的障礙，但亦無影響他對今次體驗的感受。