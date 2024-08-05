三跑｜64歲三跑工頭每日收賄罪成囚6個月　同類案至今22人被定罪

廉政公署今日（5日）公布，一名64歲姓莫的機場三跑項目分判商前「工頭」，向兩名木工索賄收賄以協助他們獲聘，在西九龍裁判法院被判入獄6個月。廉署至今就「三跑」項目累計落案起訴28人，當中主要為分判商「工頭」，涉及向逾130名工人收賄共逾190萬元。包括今次被告在內，共22人已認罪或經審訊被定罪，另有一人尚待答辯。



廉署今日公布再多一名機場三跑項目分判商前「工頭」因干犯《防止賄賂條例》，於西九龍裁判法院被判入獄6個月。（資料圖片）

64歲的被告莫伯祥，早前被裁定12項罪名成立，包括三項代理人索取利益及九項代理人接受利益，均違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。裁判官彭亮廷判刑時指，被告持續犯案達11個月，文明社會不容許此等行為，故必須判處即時監禁，並下令被告七日內歸還已收取的19,700元賄款。

廉署公布案情指，德鑄工程有限公司為「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人，莫伯祥則為時任「工頭」帶領一組木工。廉署調查發現，兩名木工於2021年6月初，先後與莫伯祥商討入職德鑄，莫其後向二人索取每個工作天200元至300元賄款，以協助他們受僱。當時議定二人的日薪約為1,600元，但其中一人期後並無入職德鑄。

「三跑」項目工人收賄的違法行為，至今共22人已認罪或經審訊被定罪。（資料圖片／林靄怡攝）

上述餘下一名木工在6月入職後，才知悉其實際日薪只有1,400元，於是要求莫跟進。莫伯祥解釋指，對方並非富經驗木工，故日薪較原定低，並要求對方繼續每個工作天向其支付賄款，莫伯祥其後調低賄款金額至每日100元。該木工不情願下答應其要求。

廉署指，調查顯示莫伯祥於2021年7月至2022年3月期間，一共收受該木工共19,700元賄款，而該木工相信，如他沒有支付賄款，便會遭對方辭退。