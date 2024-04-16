廉署起訴2名三跑前僱員收賄款　涉嫌向瀝青工收逾20萬助保飯碗

廉政公署今日（16日）公布，兩名機場三跑項目的總承建商及分判商前僱員，因涉嫌向一名瀝青工人收賄逾20萬元，即索取每日逾250至450元及部分加班津貼作為賄款，以協助對方獲分判商聘用，被落案起訴。二人將於周四（18日）在西九龍裁判法院答辯。三跑項目相關收賄調查至今累計控告28人，涉及賄款共逾160萬元。



廉署公布，近年採取連串執法行動，打擊向建築工人收賄的貪污行為。（資料圖片）

廉政公署公布，近年採取連串執法行動，打擊向建築工人收賄的貪污行為，今日再有兩名機場三跑項目的總承建商及分判商前僱員，被落案起訴。機管局、SAPR JV合營公司及德鑄，在廉署調查案件期間提供全面協助。

2被告本周四在西九龍裁判法院答辯

兩名被告分別是中國水電–中國電建–保華–建信聯營（SAPR JV合營公司）的45歲前管工余偉麟，以及德鑄工程有限公司的39歲前工人陳銘昌。

二人均被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條，目前已獲准予保釋，以待周四（18日）在西九龍裁判法院答辯。

再有兩名機場三跑項目的總承建商及分判商前僱員，被廉署落案起訴。（資料圖片／林靄怡攝）

瀝青工日薪逾1400元及可獲加班津貼

廉署表示，案發於2021年1月至2022年6月，當時SAPR JV合營公司是「三跑」項目總承建商，德鑄為其分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。

余偉麟是SAPR JV合營公司管工，負責帶領陳銘昌在內的其他工人，在項目工地進行瀝青工程。一名瀝青工人於2021年1月初起到該工地工作，日薪逾1,400元及可獲加班津貼。

廉署公布，近年採取連串執法行動，打擊向建築工人收賄的貪污行為。（資料圖片）

兩被告收賄款共逾20萬元 助瀝青工續獲聘用

廉署續指，二人涉嫌在案發期間，一同串謀向上述瀝青工人收取賄款共逾20萬元，以協助對方獲分判商繼續聘用。

經調查發現，二人涉嫌先後向該名瀝青工人索取每日逾250至450元及部分加班津貼作為賄款。該工人於其後約一年半內向二人支付賄款，以免遭到辭退。

「三跑」項目工人收賄的違法行為，至今已落案起訴28人。（資料圖片／林靄怡攝）

三跑收賄案至今已起訴28人 涉款逾160萬元

廉署又指，有關「三跑」項目工人收賄的違法行為，至今已落案起訴28人，他們主要為分判商「工頭」，向逾130名工人收賄共逾160萬元。

早前被落案起訴的26名「三跑」項目總承建商及分判商前僱員，其中21人認罪或經審訊被定罪，判囚最高16個月，另有兩人尚待答辯或審訊。