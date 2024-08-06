英國騷亂｜保安局提醒當地港人注意安全　對英黃色外遊警示仍生效

英國多地的極右翼反移民示威騷亂持續，截至香港時間今日（6日）凌晨，已有超過378人被捕，多名警員受傷。保安局晚上約7時發文提醒當地的港人要注意人身安全，如需協助，可透過致電入境處的熱線，或中國駐英國大使館等方式求助。



2024年8月3日，英國利物浦，警察和示威者在反非法移民的抗議活動中發生衝突。（Reuters）

香港對英國的黃色外遊警示仍然生效

保安局表示，香港對英國發出的黃色外遊警示，現時仍然生效，呼籲計劃前往英國或正在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。

保安局又指，已更新外遊警示網頁有關英國的附加資料，並會繼續密切留意當地局勢，如有進一步消息，會透過媒體、保安局流動應用程式、外遊警示網頁（按此），發布當地最新情況。

2024年8月2日，英國民眾在利物浦一座清真寺外參加反歧視抗議活動，玻璃上的標語：「歡迎難民，制止極右翼」。（Reuters）

籲善用「外遊提示登記服務」取得資訊

保安局提醒，市民前往外地時，可使用入境處的「外遊提示登記服務」（按此），登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊等，發放實用資料。

若身在英國的港人如需協助，可透過以下5個方式求助︰

．致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話︰（852） 1868；

．透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或使用1868聊天機械人；

．發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；

．提交網上求助表格求助；

．或與中國駐英國大使館聯絡；電話︰（44）7536174993。

