正生書院前員工稱收到欠薪　保安局：證正生會無法支薪誤導公眾

正生書院於上月停辦，有前教師向勞資審裁追討欠薪。保安局今日（30日）表示，接獲個別正生書院員工向禁毒處指近日收到欠薪，保安局認為，正生會歸咎銀行戶口被凍結無法支薪說法「根本是誤導公眾，混淆視聽。」



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正生會捲入詐騙案風波，正生會李國基今年6月向教職員表示，被警方凍結了銀行帳戶，故無法繼續支付每位員工的薪金，董事會決定7月7日起暫停學校運作。早前有6名前員工和教師到勞審處追討欠薪。

保安局禁毒處表示，未接獲正生會通知其發放欠薪的進度。不過，有個別正生書院員工向禁毒處表示近日收到欠薪。正生會能向被拖欠薪金的正生書院員工發放欠薪，正正顯示出早前正生會歸咎於銀行戶口被凍結、無法繼續支付員工薪金而需要停辦正生書院的說法根本是誤導公眾，混淆視聽。