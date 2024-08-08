香港01八周年慶祝酒會｜蘇曉婷：向全球華人說好香港故事

《香港01》踏入8周年，今日（28日）舉行8周年慶祝酒會，行政總裁蘇曉婷致辭時表示，《香港01》選擇在8周年舉辦酒會，除了因為「八」在中國傳統代表吉祥及富貴，亦有無限的意思（數目字8字橫放），就如同《香港01》在過去八年無縫聯繫各界，創造無限可能。致辭講話全文如下：



今天應該是長假期前的星期五，大家都很開心、很興奮。我首先想在此致辭：

林司長、盧副主任、各位司長、局長、《香港01》各界好友，周五晚上好。我記得上一次我們聚首一堂慶祝《香港01》生日的時候已經是三年前，《香港01》成立五周年的時候。當時因疫情關係，大家都配戴著口罩，見不到大家的笑容。但今天我很開心，亦很榮幸，獲得大家的支持以及蒞臨。我們脫下口罩，互相看見大家的笑容，亦能夠舉杯暢飲，一同閒聊。

今年《香港01》踏入八周年，我們特地挑選今年舉辦酒會，除了「八」字在中國傳統中，代表「吉祥」、「富貴」，更具有「無限」的意思，就正如《香港01》，我們在過去八年間，無縫連繫各界，亦創造無限可能。

《香港01》8周年專頁

在過去八年，《香港01》秉持着倡議型媒體的角色，支持特區政府施政及立法；主張報道社會以至民生議題，在此我特別感謝林司長及鄧局長，因為我知道兩位因處理立法事宜而非常忙碌，往後也有很多需跟進的議題，但今天兩位也撥冗蒞臨是次酒會，我非常感激。同時，我們也憑藉優質內容、流量，以及我們對互聯網及大數據的認識及應用，創造新的「媒體+」業務模式，而這種模式也獲同行爭相仿效。

《香港01》成為本地最有影響力的網站

在此，容我向大家分享《香港01》過去八年的成績，分別有以下幾點：第一，由2019年開始，《香港01》的瀏覽人數已經連續第五年位居全港第一、由2021年開始，我們更進一步，單月本地不重複訪客量超過500萬人，即每三個香港人，便有兩個香港人是《香港01》的讀者及用户—奠定本地第一新聞媒體地位，也成為本地最有影響力的網站。

《香港01》是唯一一個香港本地出品的網站及互聯網企業

第二，根據第三方平台 Similarweb等國際權威機構數據，以下都是第三方平台數據，並不是我們自吹自擂，《香港01》網站是香港區移動互聯網排名穩站第四位，排名前面的是一眾國際巨頭Google、YouTube及Facebook。而我們《香港01》就是唯一一個能夠躋身十強之列的媒體網站，亦是唯一一個香港本地出品的網站及互聯網企業，成績已遠遠拋離其他本地網站。而我們現時及未來的競爭對手，將會是國際級科技巨人。

《香港01》足跡遍布全球華人

第三，《香港01》已經成為全球性中文媒體大站，我們的讀者已遍布全球華人社區，包括中國台灣、美國、英國、歐洲、澳洲、馬來西亞，甚至乎新加坡等等。《香港01》全年全球不重複用户達到1億人，全年的總瀏覽量更起過100億，可以說只要有華人的地方，就會有《香港01》的足跡。

我想在此借助大家的掌聲感謝《香港01》全體同事過去八年的努力，同時亦感激社會各界過去八年的鼎力支持，同時亦希望未來大家多多指教。

《香港01》會員人數至今已超過230萬

八年來，我們《香港01》積極將「生活內容」及「線上線下服務」兩者結合，構建全新的「媒體+」商業模式，再與不同優質品牌合作推廣，配合大數據分析及內容推送，令用戶瀏覽《香港01》的同時，同步訂購及體驗合作品牌的商品及服務。憑藉「媒體+」生活服務平台的豐富線上線下體驗，《香港01》會員人數至今已超過230萬，成績相當優秀。

在此亦非常多謝在場不同的客戶，尤其是使用過《香港01》「媒體+」服務，如 01會員、「01網購」以及「01空間」的客戶。亦特別多謝麥當勞（香港）有限公司，因為他們最優先使用我們的服務，用「01錢包」派發漢堡包。多謝CSL Mobile Limited，知悉其個人流動通訊業務董事總經理Bruce今天也在場，使用《香港01》的服務登記參與CSL的工作坊。多謝中國對外演出有限公司，最近《香港01》協助他們賣出不少國劇的門票。多謝香港貿易發展局，《香港01》今年已連續第4年與貿發局合作，出售書展門票，所以今年若大家想購買書展門票，記得透過「01空間」購票。

《香港01》將會繼續向全球華人說好香港故事

展望未來，《香港01》將會繼續連繫社會各界，舉辦更多涵蓋大灣區經貿、教育、體育、ESG以至科技等線上線下活動，為不同界別人士提供交流平台，推動業界發展。同時，就著《香港01》於華人地區的影響力持續上升的趨勢，我們亦於今年年初與中國國家級媒體「南方報業集團」簽訂戰略合作規劃協議，共同打造大灣區生活頻道「北上廣東」，亦是首間可以與國內媒體打造網上頻道的香港媒體，亦意味著《香港01》已正式踏進中國內地。我亦希望大家可以熱切地期待於今年年內發布的《香港01》簡體字版本，我們將會全力更好地為全球各地的華人提供優質的資訊及服務。《香港01》將會繼續以守正創新的精神，透過專業的內容，推動市民積極參與，共建香港社會，並向香港以及全球華人讀者說好香港故事。我們亦不忘初心，緊密連繫香港社區、企業以至每一位讀者，繼續創造無限可能。

最後，再次衷心感謝現場多位嘉賓、朋友抽空出席，多謝大家！