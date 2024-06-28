香港網站流量排名2024｜本土四大移動互聯網巨頭　年點擊100億

《香港01》在過去幾年間成長為香港最多讀者的新聞、娛樂、生活、體育、消費購物媒體生活平台。根據知名的Similarweb（美股代號：SMWB）等國際權威機構的數據，hk01.com在本地互聯網「不重複用戶」排名已經比肩一眾世界級互聯網巨頭，甚至超過了一些跨國巨頭，跟facebook、Google、youtube、qq.com、百度等等處於同一競爭梯隊。我們的賽道上已經看不到本地媒體，我們的對手是科技巨人和社交霸主們。



我們的媒體版圖幾乎在任何互聯網範疇都取得壓倒性優勢，在Google SEO、facebook、Youtube、Whatsapp、App手機應用等平台中的所有關鍵數據，均遠遠拋離第二位對手至少一倍以上，有些數據甚至拋離十倍。



香港絕大部分人口都是透過手機和平板電腦上網，也就是移動互聯網mobile web用戶。截止至2024年6月，hk01.com一直穩坐全港移動互聯網四大流量巨頭之一，僅次youtube和facebook兩大全球社交平台霸主。（數據來源原始截圖：similarweb）

香港手機移動互聯網 躋身四大頂流巨頭之列

自從2008年iPhone面世以來，移動互聯網已經公認發展成熟，絕大部分上網消費、支付理財、廣告閱讀、課金打手遊等等含金量最高的用戶行為，都在移動端完成，人們使用桌機更大程度上是辦公、做功課、資料搜集、玩大型遊戲等等。

在Web網站「不重複用戶」排名方面，截至2024年6月，hk01.com在香港區移動互聯網排名長期站穩第4，加上桌機的綜合排名2023年最高一度衝上第5（重複用戶的到訪量則分別排名第5和第7），是唯一能躋身四強、十強之列的本地網站和互聯網企業，也是香港第一大媒體平台，大幅拋離全部本地網站。香港互聯網市場近20年被非本土巨頭壟斷，疲憊不振的局面，已經因為hk01.com的出現而被顛覆。

根據similarweb 2023年9月數據顯示，hk01.com是全香港綜合排名第5的網站（移動端+桌面端），也是唯一長期躋身十強之列的本土網站，其中手機和平板電腦用戶佔比高達79.9%，是移動互聯網經濟蓬勃發展的時代中，佔比最高的香港十大網站。

根據similarweb數據顯示，hk01.com是2023年上半年全香港排名第6的網站（移動端+桌面端），也是延續至2024年6月唯一長期躋身十強之列的本土網站，其中手機和平板電腦用戶佔比高達78.4%，是移動互聯網經濟蓬勃發展的時代中，佔比最高的香港十大網站。

唯一穩居十大的本土網站 唯一與國際巨頭抗衡的本地媒體

在移動互聯網經濟蓬勃發展的新世代，similarweb的數據顯示，hk01.com的用戶群以移動互聯網為核心，佔比高達79.9%。當讀者離開他的工作電腦，投入生活場景，hk01.com展現出最強的用戶黏力。2023年9月，hk01.com的web移動端每月不重複用戶總數全港排名更進一步歷史性高居第4位，領先優勢延續到2024年6月，達成本土網站前所未有的成績。這令我們相信，上攻第3位這個艱鉅的任務，已不再是不可能的幻想。

我們的龐大瀏覽量和用戶人數，幾乎覆蓋了香港全部人口，我們的數據也完整地反映出香港人的閱讀興趣、消費取向、以及關注什麼熱點。因此，我們往後將陸續整理和公布《香港01》自己的大數據，以供不同行業作為重要的參考。我們相信「01大數據」日後將會全面反映香港人生活、興趣、消費、娛樂、運動等等重要指標。敬請讀者們期待。

香港SEO之王 搜尋端流量超過四大媒體對手之總和

hk01.com 在 Google搜尋器獲得的流量更為驚人，在整個市場中佔據最主導地位，勿論香港市民搜尋什麼關鍵詞，Google總是會推薦我們的網站內容。我們也是Google在香港最大的廣告合作夥伴。SEO最權威的追蹤統計機構aherf的公開數據，表明了《香港01》擁有這種絕對優勢，截止2024年5月我們有多達11萬個關鍵詞，排名在Google搜尋結果頭三位，排在第一頁頭十位的關鍵詞更是數以倍計。其他幾競爭對手的關鍵詞內容大多數只能集中在第21-100位。香港有史以來，沒有任何媒體能達到的hk01.com的高度。

我們在最強的手機移動端已遙遙領先，縱使在領先優勢較少的桌面端，也已經穩居第一媒體的位置。根據similarweb數據，hk01.com從搜尋引擎獲得的流量，在桌面端超過了四間主要香港媒體對手之總和。

手機端關鍵詞數量 拋離行業對手10倍

從Google搜尋引擎的客觀結果，可以見到這家國際互聯網巨頭的演算法判定hk01.com是香港最佳媒體網站，獲得香港區最多流量。在2022年8月至2023年10月的1年多時間中，hk01.com的SEO流量長期大幅度拋離幾間最主要的競爭對手，截止2024年6月，領先幅度一直呈擴大趨勢。hk01.com的內容資訊和廣告文案，曝光率和含金量都遠超行業均值。

從2024年2月的最新數據可見，香港市民在移動端搜尋新聞、娛樂、生活購物、消費玩樂、科技潮物各類關鍵詞時，hk01.com 大量內容出現在頭三位和頭十位（Position 1-3、4-10），拋離最接近的媒體對手十倍以上。（similarweb數據）

領先業界的社交媒體引流經營

雖然桌機電腦的用戶並非hk01.com的流量主力，但Similarweb的數據顯示2023年全年，hk01.com是從社交媒體facebook、instagram獲得最高桌機流量的媒體單一域名。由此可見，我們經營社交網絡不只是表面的呃Like、呃留言，我們是在真真實實地帶流量，轉化商業價值。以上這些僅僅是網站Web數據，還沒計算更高流量、領先優勢更大的《香港01》App。

如果加上手機端，上述數據顯示，《香港01》在全局互聯網Web的領先幅度更大。香港商界各大公司的市場推廣主管們，都知道近年從facebook獲取的互動、流量，呈現明顯下降趨勢，similarweb的數據也確實印證了這個整體走勢。不過，2024年上半年同一組數據也清楚顯示，當全香港所有主要媒體從facebook獲得的流量都暴跌，甚至腰斬之際，只有《香港01》抵抗住社交媒體熊市，逆勢顯著上漲，逆水行舟，仍取得長足進步，經營優勢之大，不言而喻。

《香港01》從facebook獲得的流量，遠遠超過四大新聞競爭對手。（similarweb官方截圖）

《香港01》從facebook獲取的流量，遠遠超過本港四大Lifestyle生活消費媒體網站的總和。值得留意的是，當全部競爭對手在facebook平台呈現明顯下降趨勢時，只有HK01逆勢上漲。（similarweb官方截圖）

App活躍用戶絕對領先 香港人必備手機應用

據長期追蹤統計App排名的權威機構data.ai的數據顯示，《香港01》手機應用程式App (iOS 下載Google Play下載)早於2021年已成為香港用戶滲透率（Usage Penetration）、每日活躍用戶、用戶使用時間（Total Time Rank）最高的本地媒體App。這三大指標的含金量遠遠高於坊間經常談論的下載量。雖然，我們700萬次的下載量也是相當驚人的，它幾乎追和了香港總人口。

到了2022年初，《香港01》進一步拋離第二位競爭對手，繼續擴大領先優勢。截至2023年9月，全港市民用戶行為滲透率的25款App當中，《香港01》進佔第13位，領先優勢一直延續到2024。這25個港人生活必備的App 分別是天文台、instagram、Netflix、淘寶、支付寶、facebook等等。

根據2023年9月最新數據，《香港01》在iOS App排名上，已經攀登到最高第13名。

根據data.ai的活躍用戶排名顯示，其他香港主要本地媒體App中有一間排名徘徊在40-50名之間，另外一間本地媒體App徘徊在80-100名之間。絕大部分本地媒體App沒能打入100強。媒體行業之所以有如此懸殊的差距，在於其經營增長策略的認知落差。當大部分媒體在片面追求App Download下載量之際，《香港01》更專注於追求轉化率，將近700萬次下載量轉化為實際的「每日/每月活躍用戶」。市場上不乏百萬級下載量的App，但沒有實際的活躍用戶，下載量再多也是毫無意義的。為了粉飾表面而去追求虛幻的帳面假粉並非HK01的目標。

《香港01》數年來投資巨大，真正建立了自己的大數據、演算法、用戶畫像。根據我們的內部數據顯示，憑藉App和Web的雙線領先優勢，《香港01》於2022年全年錄得總點擊次數逼近100億。

100億瀏覽量 全球每月活躍用戶1700萬 年用戶1億

《香港01》在2016-2023年間，迅速成長為全球性中文媒體大站，單月最高瀏覽量超過14億，單月活躍用戶最高已突破1700萬*。我們已走進世界各地的華人世界，獲得極多海外讀者青睞。香港以外地區的用戶人數排名依次為：台灣、美國、加拿大、澳門、英國、馬來西亞、澳洲、新加坡，等等。

3600萬次Share 和分享 單日瀏覽量直逼6000萬

香港人非常喜愛《香港01》上的展現的內容。2022年間，全部讀者透過《香港01》的App和Web網站，點擊share了3600萬次內容，數字相當驚人，即平均每日讀者分享《香港01》的內容高達10萬次（facebook分享不計算在內）。其中新聞、財經、教育等內容被分享超過2000萬次，各類生活消費內容（親子、教煮、旅遊、健康、科技玩物、女生、體育、藝文）950萬次，熱話和娛樂內容超過670萬次。

每天都有數以萬計讀者透過《香港01》App的分享功能，將新聞、消費、吃喝玩樂、娛樂、體育等文章和影片分享給親人和朋友。（香港01 App 截圖）

在過去幾年間，超高的讀者互動率，曾經將《香港01》的單日最高流量推到直逼6000萬。

《香港01》技術團隊不斷改進演算法，精準地推送內容給不同的讀者，達致最匹配每個用戶獨特的閱讀興趣，當每個人打開我們的App，都會見到不同的內容排列，一千個讀者，就有一千種內容排列展示方式。在大數據的加持下，香港人對《香港01》內容的黏合度相當高，每個活躍用戶進入《香港01》 App之後，平均點擊和互動次數高達56次。

最多香港人收看的Youtube頻道帳號

根據公開數據及kolscanner.com統計數據，《香港01》Youtube官方帳號粉絲數目排名全港第15，但播放次數/觀看次數長期排名第一。其中2024年5月，《香港01》影片播放量超過4100萬次，過去一年中最高的月份更曾超過5200萬次，遠遠拋離一眾頂級KOL和Youtuber。

《香港01》Youtube的新聞、娛樂、旅遊玩樂、生活消費、健康親子等內容，尤其受歡迎，更令不少商戶、企業的宣傳訊息，在千萬次觀看中接觸無數目標用戶。

Whatsapp香港區最多訂閱用戶的官方頻道

世界社交霸主Meta正在尋求擴大社交的影響力和盈利能力，其中一個重要的開拓目標就是通訊軟體Whatsapp的流量和商業價值。《香港01》去年獲Meta邀請成為香港區第一批官方頻道，截止2024年6月已經迅速累積22萬用戶追蹤，是香港區龐大的Whatsapp頻道，該數據拋離第2位一倍。點此訂閱我們的Whatsapp帳號

《香港01》的新聞、娛樂、生活消費內容，在此獲得大量用戶點擊和互動，一些商業合作夥伴也開始在《香港01》頻道接觸在目標用戶。Meta創辦人朱克伯格未來將大舉引入AI在Whatsapp平台拓展商業營收，《香港01》也已經迅速在此為讀者和商戶佈局。

全年有682篇百萬級高流文章

我們的編輯團隊24小時不停為香港人送上最好、最實用、最貼近潮流熱話的內容，深受讀者認可。2022年全年間湧現多篇百萬點擊級別的熱門，總數多達682篇。其中最高的幾篇疫情持續更新文章更錄得千萬級別點擊。無數讀者不斷在手指撥動屏幕，瀏覽我們的文章、圖片和視頻。

在視頻方面，《香港01》視頻Video播放次數在2022年累計高達5億次，高達 2300萬個設備曾經瀏覽我們的視頻收看新聞報道、生活消費、經濟理財、娛樂消遣和體育健康資訊。

任何重量級事件 本土閱讀量均處於領導地位

《香港01》記錄、分析、報道了2022年所有最重要的事件，其中新冠疫情錄得超過9億總點擊、高達5100萬、世界盃錄得3400萬、全年颱風共3100萬、梨泰院慘劇錄得1900萬、安倍晉三和佩洛西訪台加起來接近3000萬點擊。

另外，近年掀起電視大戰的兩大電視台，他們的觀眾幾乎都透過香港01追踪娛樂資訊和新聞，TVB及相關藝人、香港小姐競選、電視劇集的相關內容總點擊流量超過2億、Mirror及其演唱會慘劇相關內容點擊也超過1億。

2023年間發生香港發生多宗轟動全球的大兇案，其中蔡天鳳案、荷里活廣場案，錄得1.2億次點擊，超過了2023年幾個大型颱風的9000萬次。

我們將於未來公布更多的01大數據，以反映香港人的閱讀興趣、消費傾向、品牌愛好等等。敬請大家期待。

2022年獨家報道100多篇 原創內容獲獎無數

《香港01》在點擊量上雖然已經沒有本土對手，但是我們沒有忘記堅持生產更多高質內容，雅俗共賞。在2022年間，編輯團隊每日撰寫大量高質素原創文章，採訪團隊也貢獻出多達100多篇重磅獨家報道，平均不夠三日就刊出一篇重磅獨家內容，其中有些甚至是獲獎的世界級新聞報道：

六年來無數的獨家內容，為《香港01》贏得了過百獎項，其中包括多個世界級獎項，以下僅列出其中一部分：

數據來源：Similarweb、香港01內部數據、Google Analytics

*活躍用戶/活躍使用者定義請參考