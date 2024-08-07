23條｜無業男6.12涉穿「光時」上衣擬認煽動　案押後9.16答辯

無業男今年6.12涉穿印有「光時」口號衣物在石門港鐵站出現，並涉拒出示身份證，被控違反《維護國家安全法》下的煽動罪等罪名，案件今午(7日)在西九龍法院再提訊，辯方表示被告擬認煽動罪，但其他罪名仍需與控方協商，總裁判官蘇惠德把案押後至9月16日進行答辯。



被告諸啓邦，27 歲，無業，被控 一項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，違反《維護國家安全條例》第 24(1)(a)(i)條，指他於 2024 年 6 月 12 日，在香港出於煽動意圖而穿戴印有陳述的上衣及一個口罩，並意圖引起市民對國家根本制度的憎恨或藐視。

被告諸啟邦在西九龍法院提堂。(資料圖片)

另兩罪分為：不遵從要求而出示身份證明以供查閱，及有意圖而遊蕩，指同日在石門港鐵站附近，未有遵守警務人員要求出示身份證明；及被控在上述公眾地方遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行。

辯方指被告擬認《維》法下的煽動罪，控方引用《公安條例》控告被告拒出示身份證的控罪，但辯方指被告並非故意不出示身份證，並稱若控方願改以《入境條例》下的沒出示身份證罪提控，被告將會認罪。裁判官遂把案押後以讓控辯雙方商討。

根據條文，《維》法下的煽動意圖罪，最高可判監 7 年。

案件編號：WKCC2585/2024