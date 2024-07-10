譚得志煽動案准上訴終院　控罪屬23條前身　值更高法院裁決

有「快必」之稱的人民力量前副主席譚得志，被指於2020年，多番在擺街站時展示「五大訴求 缺一不可」等標語，經審訊後被裁定發表煽動文字等11項罪成，被判囚40個月。他早前不服定罪提出上訴，遭上訴庭駁回。譚其後向上訴庭申請上訴至終院的許可證明書，上訴庭今（10日）頒下判詞指涉案煽動罪為《維護國安條例》下新煽動罪的前身，相關爭議值得終院作裁決，故批出上訴許可證明書。



上訴人譚得志（49歲）早前被裁定11項罪成，包括：1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、7 項發表煽動文字、1項公眾地方內擾亂秩序行為、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令。

「快必」譚得志因煽動罪成被判囚40個月。(資料圖片)

譚得志過往除被指言論具煽動性，他反對一地兩檢時亦穿上軍裝。

譚得志過往除被指言論具煽動性，他反對一地兩檢時亦穿上軍裝。

譚得志亦曾在參加7.1活動時，穿上解放軍服飾。（鄭子峰攝）

上訴庭認為涉非常重要的法律議題

判辭指，譚爭議《刑事罪行條例》第9條和第10條作為現已廢除的可公訴罪行，是否需交由高等法院原訟法庭法官及陪審團審理。上訴庭認為，此爭議明顯涉及罪行的法定解釋，以及《國安法》與本地法律間的互為影響，故此屬於非常重要的法律議題。

控罪屬新煽動罪的前身

再者，除了本案外仍有其他案件有上述相類同爭議，故認為解決本案的爭議可惠及其他案件。此外，本案［人煽動罪為《維護國安條例》下，新煽動罪的前身，上訴庭亦此為此爭議也值得終院作裁決。

案件編號：CACC 62/ 2022