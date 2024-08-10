退休飛虎精英登上珠峰　三度與死神交手：好似叫你去傾偈

世界最高山脈珠穆朗瑪峰海拔8848米，是攀山愛好者的挑戰目標。退休前出任警察機動部隊校長，曾經是飛虎隊成員的陳健國（Larry）現年58歲，今年5月成功登上珠峰，成為本港第15位創下壯舉的人。



大自然的威脅，帶來變幻莫測挑戰，就連這位擁有「體能之巔」的飛虎精英，都曾經三度與死神擦肩。死亡邊緣的感覺，全身僵直，靈魂出竅，呼吸困難，「好似神想叫你上去傾偈。」



陳健國在機動部隊基地受訪問，說到這刻，周遭空氣也仿佛變得稀薄，氣息也變得沉重，藉着他的口述，帶領我們置身8,000多米高的險要冰山。



陳健國（左）今年5月成功登上珠穆朗瑪峰，在8,848米山頂上與雪巴人合照。（受訪者提供）

陳健國本身野越跑及攀山好手，早於90年代初到尼泊爾旅行時，已萌生攀登珠穆朗瑪峰的念頭。30多年過去，他在臨退休前，重燃了登珠峰心願，「老實講我都退休啦，人到末期，好彩就十幾年，唔好彩就幾年，我真係好想挑戰自己。」他於是便開始規劃，先學習攀雪山、挑戰不同山脈、適應氧氣等。

曾任港督保鑣、飛虎隊、反恐特勤隊、G4 擁「體能之巔」

經曾經做過飛虎隊，出任攀爬組主管，擔任水鬼隊，負責深潛搜證，他「落水能游，出水能攀」；他亦曾做過反恐特勤隊，要員保護組（俗稱G4），前港督保鑣等等重任。但原來上到珠峰，面對大自然的威脅，擁有「體能之巔」的他，都曾經三度與死神擦肩。

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7600米高山反應來襲感「突然間有啲懵懵地」

陳健國4月底到達珠穆朗瑪峰基地營，天氣非常好，由第一營、上第二營、去第三營，沿路十分順利。「上到7,600米開始，唔知點解，突然間有啲懵懵地，開始走路左搖右擺，捱到去第四營地，我居然行唔郁、僵硬咗，想提一步都提唔到。」原本從容的他，臉部甚崩緊地說。

雪巴人立即開大他的氧氣樽，但未見好轉，這是他第一次，與死亡邊緣那麼接近。在高山反應下，他迷迷糊糊地捱到7,900米的第四營地。飢餓，乏力，神智不清，一頭仆倒入帳篷，這次第二次感到死神來了。

一停落嚟就凍，真係幾難受，個人好像靈魂出竅，呼吸有些困難，手腳有些不協調。 陳健國

陳健國（前排左二）今年5月成功登上珠穆朗瑪峰，在8,848米山頂上與雪巴人合照，展示有香港區旗的「登峰證書」。（受訪者提供）

上到山看到兩失聯蒙古人伏屍山上 嘆人類無能為力

經過兩日的休息，補充了營養，陳健國回過神來，在第四營地可以望到終點，大概還有約1,000米左右。

在攻頂的期間，他赫見山上屍橫遍野，據尼泊爾統計，珠峰上有200至300具屍體，「喺我上山之前幾日，聽到有兩個蒙古人失聯，當我上到山，就見到佢哋嘅屍體，同時我都見到好多人被運返落嚟。」他形容珠峰之所以有Death Zone（死亡之區），就是環境危險程度足以致命，「你做多一啲，做少一啲，都可能令你無命返嚟」，大家都只能夠呼叫救援，等待有人上山把待救者拯救。

臨近終點氧氣筒漏氣缺氧：死亡威脅好實在

珠峰頂海拔8,848米，走到8,840米，終點近在咫尺，死神的「聲音」突然響起。

「嘶嘶嘶」，原來氧氣筒調節器無故壞掉，發出漏氣聲，當刻陳健國心想，兩個後備調節器經已用掉，氧氣已經愈來愈少，「分零鐘已經開始暈暈哋，開始無氧氣，只係差幾米就到，我心諗，死喇，無晒士啤。」

嗰一刻，死亡威脅好實在，有一啲懵懵地，感覺好難形容，類似「阿神想搵你上去傾偈」，但是原來我真係命不該絕。 陳健國

原來雪巴人較早前向落山的朋友借來一套調節器，「嘩，當佢幫我換咗套調節器後，聞咗一、兩分鐘氧氣，個人回復咗啲，我同佢講真係要多謝佢，呢個真係救命之恩。」他感嘆地說。

這是他第二次逃出「鬼門關」。

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山頂人多塞車 不遠處雪崩5人跌落山

落山是另一場挑戰，由於沿途太多人遇上大塞車，人群擠擁在險要狹窄的山道上，未幾身後不遠處聽到有人大叫，原來在希拉里台階（Hillary Step）突然出現雪崩，五名攀山者墮山，當中兩人從8,700多米高峰飛墮失蹤，另外三人則因扣上安全繩而獲救。

「嗰一刻好像喺死神邊緣擦過，如果當時塞耐啲，或者我喺山頂影相耐咗，遲咗落山，我可能就塞咗喺嗰個位置！」他慨嘆說：「呢幾個經歷，好似幸運之神幫緊我。」

站立珠峰頂：嗰一刻真係百感交集

站在珠峰，飽覽尼泊爾及西藏的山脈，「登頂那一刻真係好激動，始終立足在世界最高峰，經歷過幾年刻苦訓練。尤其我啱啱上頂嘅時候，係凌晨4點幾，啱啱見到日出，所以嗰一刻真係百感交集」。

三度投考SDU 「如果你無紀律，根本無可能做到」

今年是飛虎隊50周年，但大眾對神秘面紗所知甚少。體能勁fit的陳健國，當年都要經過三次遴選才成功加入。他指當年投考警隊的目標，就是加入飛虎隊，1994年首次投考，因準備不足體能不夠而失敗；1995年再投考，在其中一個環節從高處跳出，手捉粗麻繩時，因磨擦弄傷手，只能忍痛退出。

經過沉澱，在1997年陳健國決心請了三個月假，朝九晚五日以繼夜鍛鍊，抱住「死嚟」的意志，狂操體能、游水、潛水閉氣，他指，這段日子最需要的是「紀律」，「紀律性係一個好好嘅基礎，如果你無紀律，根本無可能做到」。

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退休前任PTU校長 寄語後輩勿計較勿怕辛苦

兩年前退休，最後的崗位是機動部隊（PTU）校長，陳健國自言經常教書十分「長氣」，他希望對後輩寄語，語重心長說：「英文所謂Get your hands dirty，就係唔好因為辛苦唔去做，努力去做一件事唔好計較，別人會睇到，亦因此令你會有意想不到收穫，所以切勿功利，盡本份盡能力，做好每一件事，就算是你嘅份外事，總之努力去做好，呢啲歷練已經令你獲得更加多。」

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後記

陳健國表示，登珠峰要控制背包的重量，盡量避免帶多餘的物品，不過，他一定要帶警務處處長蕭澤頤送贈的水樽，上面印有蕭sir簽名和他的名字；他亦帶了國旗、區旗、警隊旗和希望之友旗幟上山，而所用的行山扣都印有同袍名字。