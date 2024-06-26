前總警司陳健國5月成功勇闖珠峰　展示港區旗　成第15位登頂港人

「當我到達海拔7600多米時，感到極度不適、頭昏腦脹、手腳無法協調，死亡感覺驟然而生，需要加氧才撐到營地。」前總警司陳健國2022年退休，早在2018年已為登珠峰準備，並終於今年5月登頂。他在接受警務處《警聲》訪問時說，警察訓練奠定了他的體能和心理基礎，又認為攀峰與警務工作有不少相似之處，這次也達成了30年心願。



陳健國憶述，30年前到尼泊爾旅行時，被珠峰的景色吸引，從此立下了登峰的心願。（警務處《警聲》圖片）

退休前擔曾任PTU校長 陳健國：警務工作鍛鍊了體能、強化頭腦

陳健國現年58歲，退休兩年，在職期間曾駐守飛虎隊、要員保護組及反恐特勤隊，退休前亦曾擔曾任PTU（警察機動部隊）的校長。陳建國在《警聲》的訪問中說，這些警務工作鍛鍊了他的體能，亦強化了他的頭腦，使他變得更冷靜和勇敢。

30年前尼泊爾旅行 夢想有天可攀上珠峰 6年前開始準備

陳健國憶述，30年前到尼泊爾旅行時，被珠峰的景色吸引，從此立下了登峰的心願，「1994年我到尼泊爾旅行，被一片白茫茫的珠峰山脈所吸引，夢想有天可攀上最高點」。

2018年起，陳建國為登珠峰開始長達6年的準備。6年間，他學習雪地攀爬技巧，到海外不同山脈，了解自己在高海拔環境時的身體反應。

我已多次親歷險境，包括遇上雪崩、目睹其他攀山者被沖走及罹難，深深體會人類置身大自然，是何其渺小。 陳建國

登上7600多米極度不適：死亡感覺驟然而生

陳建國終在本年4月前往尼泊爾，在雪巴人嚮導帶領下登峰。「當我到達海拔7,600多米時，感到極度不適、頭昏腦脹、手腳無法協調，死亡感覺驟然而生，需要加氧才撐到營地。幸好經過一天休息情況好轉，加上意志支撐，方能繼續前行。」

帶上繡有國旗、區旗、警隊旗及所屬義工隊旗登上珠峰

在陳建國攻頂前，氧氣樽插頭突然漏氣，並已用盡所有後備插頭。最後多得他的嚮導向早前遇上的下山者多取一個插頭，最終於5月21日帶上繡有國旗、區旗、警隊旗及他所屬的義工隊旗，登上珠峰。

陳建國感激警務工作的磨練，奠定了他的體能和心理基礎。（警務處《警聲》圖片）

陳建國感激警務工作的磨練，奠定了他的體能和心理基礎。他又覺得攀越高峰與警務工作有不少雷同，他表示警務人員需無懼艱苦，全情投入；警察在執行任務時需制訂多重後備方案，以應對突發情況。陳建國指：「只要持堅定意志和積極態度，定能迎難而上，完成任務。」