中環海濱周六日辦非遺文化市集　推廣傳統漢服　親子體驗製龍鬚糖

近年內地興起的漢服熱潮蔓延至香港，帶動年輕世代主動認識中華文化，有團體今日（10日）起一連兩日在中環海濱活動空間舉辦「非物質文化遺產市集 2024」，除了傳統的舞獅、舞龍和客家舞麒麟，亦有漢服攤位和有大學生初創企業賣漆染扇子等，推廣中華文化，場內更提供龍鬚糖製作，吸引多位家長帶子女來初嘗體驗親子樂。



+ 2

由非物質文化遺產地脈協會與Central Venue Management （CVM）及SummerFest@Central 中環夏誌2024合辦的「非物質文化遺產市集2024」，由今日（10日）起一連兩日在中環海濱活動空間舉行。今年主題為「創新蛻變：回味往昔，躍現眼前」，香港文化節創辦人趙式慶表示，除了舞獅、舞龍、客家舞麒麟外，亦會舉辦龍鬚糖製作、入榫木凳仔製作、木筷子製作、線面技藝、婚嫁禮餅製作工作坊，讓市民感受非遺文化，他說：「生活中好多嘢都係非遺，但係隨着現代化，隨着生活嘅演變，離開市民嘅生活愈嚟愈遠。」

徐太太帶四歲大女兒初嘗龍鬚糖。(容嘉儀攝）

家長帶孩子初嘗製作龍鬚糖

今日下午，雖然天氣炎熱，仍有不少家長帶同幼齡子女來參觀市集。其中徐太特意帶同4歲女兒來體驗製作龍鬚糖，她稱龍鬚糖是其兒時小吃，長大後已較少見，而女兒則第一次試食龍鬚糖。她又指早前因疫情較少帶孩子參加工作坊，趁着今次機會想帶孩子體驗一下，而且坊間亦比較少有關非遺文化體驗，故今次主動帶孩子來感受一下，而體驗製作龍鬚糖過程亦非常輕鬆。

大學初創社企製漆扇推廣中華文化。（容嘉儀攝）

大學初創社企製漆扇以推廣中華文化。（容嘉儀攝）

大學初創社企製漆扇推廣中華文化

除工作坊外，市集內亦擺設不少攤檔，有一班大學生組成的初創企業擺檔賣書籖、漆扇，以推廣中華文化。大同中華文化的創辦人龔雋文指，這是他們首次接觸公眾，過往都是走訪學校進行推廣工作，因為天氣炎熱，即場製作漆扇予市民體驗及撥涼消暑。

另一位賣漢服的檔主陳小姐指，由小到大都喜歡傳統文化，今次是首度來擺檔，雖然中午時間，人流未算多，但期望下午日落後，天氣稍涼會吸引更多人前來，期望每日能夠做到2,000至3,000元生意額。

市集亦設互動文化體驗攤位，包括傳統中醫藥文化、黃大仙信俗、介紹龍舟製作及競賽、端午節習俗的「龍舟車車」遊戲、叮叮糖製作技藝，讓新一代透過遊戲了解非遺知識及傳承。市民更可參加穿越運動會，嘗試古代競賽運動如投壺、蹴鞠、捶九及陸上龍舟速度賽的樂趣，集齊遊戲卡的印章亦可即場換取精美禮品。