鷄記麻雀館「雞叔」林國強設靈　親友形容生前交遊廣闊、有求必應

本地麻雀館界傳奇人物、「鷄記麻雀館」第二代負責人「雞叔」林國強上月18日安詳離世，享年105歲，今日（11日） 於紅磡世界殯儀館設靈。有親友表示雞叔生前交遊廣闊，待人處事很好，「我夠膽講（雞叔）有求就必應，佢唔會話玩玩下、講下，幫你就係幫你。」



「鷄記麻雀館」第二代負責人「雞叔」林國強設靈，靈堂前擺滿花牌，門前擺有雞叔紙紮別墅、正在騎馬的紙紮公仔、賽馬紙紮擺設。(梁鵬威攝)

「鷄記麻雀館」第二代負責人 「雞叔」林國強今（11日）於紅磡世界殯儀館世界堂設靈，靈堂前擺滿花牌，門前擺有雞叔紙紮別墅、正在騎馬的紙紮公仔、賽馬紙紮擺設。根據安排明日（12日）早上10時半大殮，11時出殯，遺體及後運往歌連臣角火葬場火化。

雞叔在8歲便睡麻雀枱，早年當過警察，又做過業餘騎師贏過打吡冠軍，在母親離世後，正式接手父親林坤留下的「鷄記」業務。正因騎師身份，林國強在宴會上邂逅千金小姐黃蓓蒂Betty、即後來的林太。

雞記雀館老闆「雞叔」林國強於7月18日在浸信會醫院安詳離世，享年105歲。（資料圖片／鄧倩螢攝）

雞叔人面甚廣，親友送來的花牌由靈堂放到出街外，下午5時後親友陸續到來致祭鞠躬。感染及傳染病科醫生曾祈殷、演員葉蘊儀，為他及「雞嬸」林太黃蓓蒂Betty寫書《雞鳴報喜》的深傳媒人查小欣等，均有送贈花牌。

練馬師謝先生：雞叔每逢過年都準備玩魚蝦蟹、派錢

到來致祭的謝先生表示，雞叔是他外父的弟弟。他形容雞叔交遊廣闊、人面廣泛。指作為後輩都會有不少事請教他，待人處事亦很好。

親友謝先生形容雞叔交遊廣闊、人面廣泛。（梁鵬威攝）

曾經是騎師、及後做練馬師的謝先生表示，曾向雞叔請教有關賽馬的事情，「好多嘢我哋都要同前輩請教㗎嘛，咁自己親戚仲容易講話」，樂意分享經驗，「佢總之，我夠膽講有求就必應，做唔做到你滿意係另外一回事，佢唔會話玩玩下、講下，幫你就係幫你。」

他認為雞叔做人「面面俱全」，不會得罪人，每個人都尊重他，並提到「人生七十古來稀」，有感「上天都有照顧佢」；又指雞叔晚年仍很精神、認得所有人，每逢過年都準備遊戲玩魚蝦蟹、派錢等。

「鷄記麻雀館」第二代負責人「雞叔」林國強設靈，親友陸續到來致祭鞠躬。（余月明攝）

另有不具名的親友指雞叔是其世叔伯，「以前可能調皮啲，而家係一個好馴良、走咗都係好馴良嘅人⋯⋯（做人）好『哈哈哈哈』，無擺喺心。」他指雞叔有很多伙記，也對他們很好。