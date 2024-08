麻雀館傳奇人物「雞叔」林國強離世　與千金小姐閃婚堪比食十三么

本地麻雀館界傳奇人物、「鷄記蔴雀館」第二代負責人「雞叔」林國強於上月18日安詳離世,享年105歲,將於下周日(11日)設靈。他在8歲便睡麻雀枱,早年當過警察,又做過業餘騎師贏過打吡冠軍,在母親離世後,正式接手「鷄記」業務。



正因騎師身份,林國強在宴會上邂逅千金小姐黃蓓蒂Betty、即後來的林太。Betty曾留學、被封為查查舞皇后,「雞叔」與她在當時並不門當戶對。不過二人竟想出先斬後奏方式來對抗世俗眼光,相約先簽紙並「私奔」到日本旅行結婚,出發前在各大報章刊登結婚啟事,當時他們僅相識三個月就「閃婚」,難度堪比食十三么。二人相伴一生,只是林太在10年前因患肺癌先他離去。



雞記雀館老闆「雞叔」林國強於7月18日在浸信會醫院安詳離世,享年105歲。(資料圖片/鄧倩螢攝)

離世時子女隨侍在側 享年105歲 下周日世界殯儀館設靈

本地麻雀館界傳奇人物、「鷄記蔴雀館」第二代負責人「雞叔」林國強於7月18日,在浸信會醫院安詳離世,享年105歲,離世時子女隨侍在側。下周日(11日)下午5時將安排於紅磡世界殯儀館設靈,翌日(12日)早上10時半大殮,11時出殯,及後往歌連臣角火葬場舉行火化禮,並隨後於尖沙咀天文台道8號21/F星薈酒家敬備櫻紅宴。

雞叔家人感謝親朋深切關懷,表示前來弔唁帛金將全數捐贈長者慈善機構。

鷄記蔴雀館始自父親開的「雞記士多」 原來曾在沙田開「雞記農場」

「鷄記」見證本港近80年來麻雀業。「雞叔」林國強父親「阿雞」林坤於1930年代開了「雞記士多」招街坊來吃糖水,演變為聚腳開枱的雀館,,每台贏的錢抽兩個仙放入「水箱」給阿雞,雞記雀館由此而來。

林坤染上吸鴉片惡習,生意交給盲婚啞嫁的妻子黃鏡。黃鏡開始買屋買地,橫掃廟街5個舖位;接着在沙田買了個200萬平方呎的農場,以每五呎一仙的價位買了「雞記農場」,黃鏡以此農場賣桃花,林坤卻以此為桃花源,養孔雀、穿山甲、鱷魚,不問世事。直至黃鏡去世後,雞記由次子林國強接手。

每間雀館贏錢的客人每完一局便放錢入箱,抽水百分之五,館內依然在牆上掛有透明「水箱」。由1956年時港英政府發了144個牌照娛樂牌照以來,這首間獲政府發牌合法經營的麻雀館,這樣一盤抽水生意雞記維持了68年。鷄記蔴雀館曾在油麻地、九龍城、新蒲崗和觀塘等地區設有數家分店,尤其是屹立新蒲崗超過40年。

「雞叔」林國強一家和資深傳媒人查小欣相熟,2012年前找了她訪問雞叔和雞嬸,以及林家過去一些朋友,集結成《雞鳴報喜》一書。(資料圖片/鄧倩螢攝)

「雞叔」在2018年的訪問中,說過自己8歲便睡麻雀枱,但父親以至他本人,其實並不好麻雀或賭。他當過警察,又是業餘騎師,於1960年代贏過打吡冠軍的業餘騎師,後來從父母手上接掌鷄記。

在1957年,「雞叔」林國強和黃蓓蒂Betty赴日本旅行結婚,算得上是前衛。(資料圖片/相片2018年由受訪者提供)

與林太相識三個月「私奔」日本結婚 避開門戶不登對目光

「雞叔」林國強在四方城之外,最為人津津樂道是他和太太的「前衛」愛情故事。1960年代的騎師,地位如明星,他在賽馬會的表演以及朋友的宴會遇上一位千金小姐黃蓓蒂Betty。黃小姐讀過番書、有查查舞皇后美譽,邂逅時雞叔比她年長11歲。一個家開麻雀館,一個是千金小姐,在當時世俗目光中,是門戶不登對。

林國強後來成為黑牌生(騎師大師傅),駕着粉紅色開蓬跑車接送Betty,二人拍拖三個月後,「雞叔」便向Betty求婚。當時沒有戒指沒有花,雞叔只坦白說「我並非富貴人家」,黃小姐則說「我喜歡漂亮衣服」,雞叔連忙答應「這個可以」。

因二人並不門當戶對,故想出兩人先簽紙並旅行結婚,「私奔」到日本,出發前在各大報章刊登結婚啟事,如此「閃」婚而廝守一生。

林太2014年因肺癌去世 二人愛唱《Only You》

二人婚後誕下三子一女,六七暴動時雞叔將妻子與仔女都送往溫哥華,自己一人獨留在港打理雞記。次子偉材1994年因肺炎去世,林太Betty在2014年也因肺癌去世,雞叔在ty的靈堂上沒流過一滴淚,一直裝作無事,他在2018年95歲訪問時,分享《Oh My Love My Darling》、《Only You》、《You Belong to Me》都是他和太太以前唱過的歌。