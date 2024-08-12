馬頭圍道重建｜住戶稱已夾錢維修　議員指可向市建局申請修葺津貼

市建局早前公布開展「土瓜灣馬頭圍道/落山道發展項目」，涉及馬頭圍道324至354號的雙數街號，料受影響業權約112個、住戶180戶及地舖約20間。有住戶表示，大廈正進行大維修，並已繳交第一期費用，斥如果更早公布就毋需維修。



市區重建局總經理（規劃及設計） 關以輝今日 (12日)在電台節目表示，不應因為即將收購而不進行維修工程，「幾時收購都好，做咗安全維修係更加重要。」他提到，市建局設維修保養計劃，會與業主按比例分擔這數年內維修保養的費用。



市區重建局公布開展土瓜灣馬頭圍道/落山道發展項目，涉及馬頭圍道324至354號的雙數街號。（廖雁雄攝）

有居於發展項目的住戶表示，大廈正進行大維修，並已繳交第一期費用，扣除政府資助後每戶須繳付約2萬元，斥如果更早公布就毋需維修。

關以輝在電台節目表示，項目中有15棟樓宇，其中9棟屬於維修保養欠佳，他指，不應因為即將收購而不進行維修工程，「幾時收購都好，做咗安全維修係更加重要。」他提到，市建局設維修保養計劃，會與業主按比例分擔這數年內維修保養的費用，他強調，「安全最重要。」

被問到收購價時，他指，收購價會以七年樓齡作估算，價格分別由7名測量師作估算，刪去最高及最低後計算平均價，需時約一年完成法定程序後會提出收購，價格會「貼市」。

立法會議員楊永杰表示，範圍內有不少傢俬及燈飾商戶，期望市建局可以協助商戶在同區內安置。他指，區內大部分居民歡迎決定，因為範圍內有不少唐樓，重建項目可以協助改善居住環境。

楊永杰：即使納入重建 大廈仍須完成大維修工程

他又提到，已開展大維修的大廈，即使納入市建局的重建項目，都仍然要繼續完成大維修，因為違反工程合約有機會要賠償，不過工程項目可以縮短，「政府維修令下有主體工程，有啲叫選項工程，選項工程正常可以唔做，合約亦都允許」，預料主體工程只需一至兩年完成。

他說，業主將業權賣給市建局後，可以申請「發還修葺費用計劃」的津貼，「大維修大約1000蚊一平方米，如果70平方米，最多7萬蚊可以攞得返，但實報實銷」，市建局會因應修葺支出和時間給予津貼，以鼓勵他們遵從部門的維修及修葺要求，估計一般而言不會太蝕錢。

市區重建局早前公布展開土瓜灣馬頭圍道/落山道重建項目，地盤總面積達2,122平方米。項目界線東面毗連馬頭圍道，南面毗連一後巷、西面毗連市建局於靠背壟道/浙江街的公務員合作社試點計劃項目，北面則毗連落山道。項目中涉及馬頭圍道324號至354號雙數號樓宇，受影響業權約112個，預計受影響住戶約180戶，受影響地鋪商戶約20間，現有樓宇樓齡達55年或以上。市建局稱，項目屬「輕資本」，預計成本約十多億元，希望用較低資金達到區內的規劃裨益，並會以最貼市的價格收購。