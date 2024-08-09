馬頭圍道重建｜有大廈正大維修已收首期錢　住戶愕然：早知唔畀錢

市區重建局今日（9日）公布，開展「土瓜灣馬頭圍道/落山道發展項目」，涉及馬頭圍道324至354號的雙數街號，料受影響業權約112個、住戶180戶及地舖約20間。重建範圍大部分樓宇超過55年樓齡，大廈有不少單位都出現石屎剝落，且劏房林立。有住戶指，大廈原本進行大維修，並已繳交第一期費用，惟今日突然公布重建，他直斥「（如果）晨早公布就連棚都唔使搭，錢都唔使畀！」



市區重建局公布開展土瓜灣馬頭圍道/落山道發展項目，涉及馬頭圍道324至354號的雙數街號。（廖雁雄攝）

年屆八旬的劉伯居於馬頭圍道354號唐樓逾37年，寓所已出現漏水和天花板石屎剝落情況。他指大廈正進行大維修，並已繳交第一期費用，扣除政府資助後每戶須繳付約2萬元。他斥「（如果）晨早公布連棚都唔洗撘；錢都唔洗畀！」惟他認為大廈衛生欠佳，也有劏房問題，故不會反對重建，「政府賠返錢畀我咪走人囉！」被問到預期有多少賠償？他指「越多越好」，又認為市建局以「假設重置單位7年樓齡的價值」呎價作計算的賠償是很小。

另一受影響住戶陳先生的寓所，天花板亦有多處石屎剝落的痕跡。他形容自己「3歲住到60歲」，現與兩名兒子同住。他指大廈有不少劏房，致漏水問題嚴重，又認為鄰里沒有消防安全意識。他今早看到告示才知道重建的消息，又樂見市建局盡快收購舊樓，因大廈無業主立案法團，「好多維修命令我哋無能力做，因為好多業主係老人家，就算政府告到上庭我哋都無辦法。」

居民劉伯指大廈正進行大維修，並已繳交第一期費用。他直斥「（如果）晨早公布就連棚都唔使搭；錢都唔使畀！」（廖雁雄攝）

朱婆婆年屆83歲、居於馬頭圍道348號唐樓54年，今日突然接獲重建消息，她回應說「緊係好啦，而家捨得搬，唔使行樓梯！」該大廈亦於數個月前開始維修，每戶須繳約3萬元，被問到會否認為花錢維修後宣布重建，會造成虧損？她稱：「有咩蝕唔蝕呀，都想住好啲。」曾經有發展商向她收購單位，惟她認為價錢不合，「萬三蚊尺梗係唔得啦！」她說希望搬回土瓜灣區，亦不介意新單位面積比以往小。

經營燈飾舖10多年的黃先生，今早門外被張貼告示才知道重建消息，認為「好突然，佢哋無提早講。」他指顧客多數是區內熟客，形容與街坊關係很好，「佢哋幫襯咗好耐時間，都十幾廿年。」被問到會否感不捨？他說「多多少少都有啲感情。」

傢俬店數月遷新舖裝修逾20萬元 「無諗過突然重建」

另一間傢俬舖林老闆指，原本在毗鄰的舖位經營逾4年，惟因樓宇滴水問題致經常水浸，已於今年3月搬到新舖，並已簽約4年和花逾20萬裝修，不料今早突然接獲重建的消息，「唔知發生咩事，冇諗過囉。」

她又稱，不少街坊因港鐵土瓜灣站工程已搬走，現時稍為安頓後再面臨重建，「緊係唔想咁快，啱啱先簽咗約。」她表示未遇過同類情況，至於會否搬鋪則尚未有定論。

同樣受影響的包括在落山道的三餸飯店，惟店東不欲多談。顧客梁先生今午12時許來買午飯，他指自己在附近工作數年，該店平日人流不少。他認為重建對他選購午餐的影響不大，因為附近亦有多間平價食店。