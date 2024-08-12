江旻憓參與帶共創明Teen杭州學習團　陳國基勉勵學運動員香港精神

香港「世一劍后」江旻憓本周日（11日）加入馬會，即參與帶賽馬會「共創明『Teen』計劃」杭州學習團。歡迎晚宴今晚（12日）在杭州舉行，政務司司長陳國基於晚宴上表示，香港運動員在去年杭州亞運會及今年巴黎奧運會大放異彩，勉勵學員學習香港運動員勇於拼搏、永不放棄的「香港精神」，朝自己的目標努力進發，相信他們將來一定能夠發揮所長、成就夢想。



「共創明『Teen』計劃」學習團歡迎晚宴於今天（12日）在杭州舉行。（陳國基Facebook圖片）

陳國基勉勵學員學習運動員的「香港精神」

「共創明『Teen』計劃」為期五日，陳國基於晚宴上表示，香港運動員在去年杭州亞運會及今年巴黎奧運會大放異彩，表現出色，並提及到奪得其中一面金牌的「微笑劍后」江旻憓亦有參與是日晚宴，可與大家分享她的奮鬥成功故事，「我相信各位學員除了拍照留念之外，也一定會從Vivian（江旻憓）的分享獲得一些啓發！」

陳國基勉勵學員學習運動員的「香港精神」。（陳國基Facebook圖片）

陳國基又提到在決賽時，江旻憓在決賽中曾經落後6分，終一分一分追回來，並在「決一劍」反勝，她在訪問中談到「不想沒有打出香港精神就放棄」，令陳國基感印象深刻。

陳國基勉勵學員學習香港運動員勇於拼搏、永不放棄的香港精神，朝着自己的目標努力進發，並相信他們將來一定能夠發揮所長、成就夢想。他亦感謝香港賽馬會擔任「共創明『Teen』計劃」下合作夥伴委員會的副主席。

譚志源：杭州在科技、文化及體育等方面有獨特優勢

馬會公司事務執行總監譚志源亦表示，推動青年發展一直是馬會慈善工作的重點範疇之一，馬會多年來致力透過不同舉措，為香港青少年創造機會，培育他們成為積極公民貢獻社會，及培養他們對中華文化的認同感和民族自豪感。

譚志源續指，杭州無論在科技、文化及體育等方面都擁有獨特的優勢，非常值得香港青年人到來親身感受中華民族千年文化的深厚底蘊，同時體驗國家創新科技的快速發展，所以馬會特別贊助此次的杭州學習團。

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杭州學習團為期五日 欣賞西湖、參觀亞運會博物館

香港賽馬會早前透過馬會及其慈善信託基金審批撥款2,100萬港元，支持香港政府推行兩期「共創明『Teen』計劃」，並額外支持80多名第二期計劃學員參與杭州學習團，以親身感受杭州深厚的中華文化底蘊，以及最新科技及經濟發展成果，增加他們對祖國的了解和自豪感。

為期五日的杭州學習團中，學員將有機會欣賞世界聞名的西湖、到訪頂尖的高科技企業、參觀博物館，以及體驗不同的文化和教育設施；亦會參觀杭州亞運會博物館，深入了解亞運會背後的籌備工作，包括榮獲杭州亞運會組委會頒發「杭州亞運會重要貢獻機構」的香港賽馬會為亞運會馬術項目所提供的技術支援。