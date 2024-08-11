江旻憓馬會履新｜今帶領共創明Teen學習團往杭州　首回應論文爭議

剛於巴黎奧運取得女子個人重劍金牌的得主江旻憓回港後宣布退役，加入馬會成為對外事務助理經理，並於今日（11日）履新，帶領一班「共創明『Teen』計劃」成員參加杭州學習團。她首度開腔回應碩士論文爭議，指「論文就係一篇碩士論文，我有指導老師。」



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江旻憓上周日（4日）突然宣布退役馬會事務執行總監譚志源2日後即宣布，江將加入馬會成為對外事務助理經理，並於今日（11日）履新。她與真屬上司譚志源等今早帶領學習團出發往杭州，在機場見傳媒講解活動資料。

譚志源表示，馬會早於今年年初已接觸江旻憓，她當時已完成筆試、面試，又指在江奪得金牌後再向其查詢意願，在同意下加入馬會。