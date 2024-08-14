美食博覽｜周四開鑼　參展商推限量$1搶購吸客　稱不擔心北上潮

美食博覽將於明天（15日）至19日舉行。美食商貿博覽、香港國際茶展則由15-16日向貿易買家開放，17日亦向公眾開放。是次博覽匯聚1,860間參展商。有商戶推出一元購買原隻雞優惠，又稱沒有為生意額訂下目標。



貿發局主辦的美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽將於8月15日至19日舉行。（梁鵬威攝）

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與美食博覽同時舉行的，尚有美與健生活博覽、家電．家居．博覽。今年展覽使用四大生活化主題。15日為「大江南北之旅」，將舉辦各省菜式示範及推介會；16日的「Happy Friday」以酒作主題；17日的「日韓直送」有一系列日本和韓國的最新產品和文化活動；而17日至18日則為「身心靈健康過末」，將有沙畫藝術表演、香水瓶工作坊等放鬆身心的活動。

消費滿$1000可以$1換購西冷

展會將每天舉行幸運大抽獎，獎品包括廚具、傢俬、美食等，總值超過50萬元。入場人士憑單一收據消費滿200元即可參與抽獎一次，每張上限為五次。

入場人士更可透過「競投精明眼」環節，以一折起競投心水產品。更多快閃折扣、一元優惠可瀏覽「8月食．住．買」網頁，當中包括一元油封鴨髀（做乜雞1A-A26）、一元試飲50毫升大吟釀（酒魂株式會社3B-C01）、消費滿一千以一元換購西冷（Karoo South Africa (HK) PTY Limited 1A-A21)，名額有限。

五豐行首日推「一蚊雞」優惠 名額20個

美食博覽參展商五豐行首日推出以一元購買原隻雞的「一蚊雞」優惠，名額20個，成功購買人士更可參與「$1幸運星」 抽獎，獎品包含中國白酒等。

五豐行市場推廣專業經理鍾詠芝稱，對生意額沒有設立目標，但指「搞得活動一定有期望」。她指出五豐行少有參展，最近連續參展兩年是希望讓大眾認識品牌，入場人士透過活動「玩得開心」就夠，又指對北上人流減少不要擔心。

印尼中小企打入國際市場

參加美食商貿博覽第三年的印尼銀行Bank Negara 資助印尼食品中小企參展，以協助他們打入國際市場。展位售賣印尼清真食品，如天貝、燕窩。

負責人Purliasih稱展覽對中小企而言會是一個好的經驗，她得悉亦有日韓商家會到訪展覽尋找貨源，期望印尼中小企能透過展覽能被更多批發商發現，將業務拓展至更多海外市場。她認為香港作為國際港口，是通往內地、中東市場的窗口，因此能打入香港市場是不少印尼中小企的目標。

食物3D打印機初創盼吸投資者 標榜3分鐘完成一份長者軟餐

ElevateFood 是參與美食商貿博覽的初創企業，主打食物3D打印機。目前企業主打為長者提供軟食，稱打印機比起現時製作軟食在時間和成本上都能減低三倍，平均3分鐘便能完成一份軟餐。打印機能根據顧客需求客製化，餐點所含營養及其大小亦能隨意變化。

營運總監陳爾謙指出，主要客戶為院舍及體院，因餐點能精確控制營養成分。他稱參展除了讓潛在客戶認識企業，亦希望能吸引新投資者。

食物3D打印機初創企業ElevateFood期望透過參展讓潛在客戶認識企業、吸引投資者。（梁鵬威攝）

票價方面，美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽門票為30元（參觀「尊貴美食區需以10元加購），包含「尊貴美食區」的預售套票為36元。今年亦設有上午12時前、或下午6時後以10元進場優惠。傷健人士票價為10元。

除了購買產品，於美與健生活博覽亦設有香水瓶製作、木顏色繪畫工作坊等。（梁鵬威攝）

各展覽開放日期及時間：



美食商貿博覽、香港國際茶展：

8月15日至16日：上午10時至下午6時（僅向貿易買家開放）

8月17日：上午10時至下午5時 （貿易買家及公眾）

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：

8月15日至18日：上午10時至晚上10時

8月19日：上午10時至下午6時