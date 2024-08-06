美食博覽8.15開鑼　增食品科學區　賣「不醉」酒、0卡路里白飯

由香港貿易發展局主辦的美食博覽，由下周四（15日）至19日，一連5日於灣仔香港會議展覽中心舉行。除美食博覽，同場設有家電、家居博覽、美與健生活博覽、美食商貿博覽、香港國際茶展，超過1,840間展商參展。今年特設「食品科學與技術」區，有展商主打賣近乎「無酒精」啤酒、純素蛋、0卡路里蛋白製白飯；亦有展商推出「一蚊雞」優惠，限量20個。港人北上潮持續，多個攤檔負責人稱，難料人流及生意，參展主要希望宣傳品牌、為產品試水溫。



美食博覽會下周四開鑼，香港貿發局副總裁張淑芬指今年有逾1800展商，較去年略多。（蘇煒然攝）

展商賣無乳糖黑芝麻醬

近年流行的預製菜和地道美食，美食商貿展今年新設「食品科學與技術」展區，展示替代食品及未來食品，例如有本地展商賣純素荷包蛋、個人化3D食品及烹煮機器，以及來自新加坡可用作朱古力醬替代品的無乳糖黑芝麻醬、泰國展商的低升糖指數功能性麵粉，和接近零卡路里的蛋白製即食白飯等。

本地食品科技公司，香港食品創新科技中心推出無酒精啤酒及純素蛋，展示現今新興健康食品。項目經理文嘉敏指，團隊從海外購買一種特別酵母，在釀酒過程只產生少量酒精，但保留啤酒味道，兩款近乎「無酒精」啤酒的酒精含量分別是0.4%及1.4%，不會致醉及影響駕駛，售價為25至28元。

她指，純素蛋白是由大豆製成，中間蛋黃是由南瓜及薑黃製成，蛋黃口感偏粉，這款素蛋不含膽固醇，一包售價為18至20元。被問預期今年銷情如何，她指今年參展純粹想「試手溫」了解市場反應，以及推廣健康食品。

本地食品科技公司推出純素蛋。（蘇煒然攝）

不少展商推出1蚊賺買優惠。（蘇煒然攝）

展商推1蚊雞優惠再抽獎 難料人流及銷量 主要宣傳品牌

五豐行推出「1蚊雞」優惠，首入場20顧客可以一蚊價錢購買熟雞，同時可以參加大抽獎，贏取總值8000元獎品。五豐行市場推廣專業經理鍾詠芝指，鑑於去年推出「1蚊玫瑰露」反應理想，故今年再推出優惠以支持經濟，又指未有預期人流及銷量，出展主要宣傳品牌。

而安記海味亦推出遊戲贏鮑魚，遊戲只限在首日頭9位在場外排隊購票進場的參觀人士，每3人為一隊，限時30秒內飛「鮑」擲出最高分為優勝組別，勝出組別即可獲得500罐即食溏心鮑魚，而落敗組別亦可獲得150罐即食鮑魚。

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新增清真食品及飲品標誌

今年大會新增清真食品和飲品標誌，方便買家採購，今屆美食商貿博覽連同美食博覽合共有超過90家展商展示世界各地的清真食品。除了泰國展商的炸紫菜和印尼展商的咖啡外，亦有來自其他產地的清真食品，例如日本三重縣的鯛魚、韓國的即食粉絲，及墨西哥的龍舌蘭仙人掌蜜等。中國內地、香港及菲律賓展商亦會展示清真食品。以及邀請有代表性的馬來西亞清真產業發展機構（HDC）執行長舉行研討會，分享清真食品市場的機遇及挑戰

13位星級名廚烹飪示範

另外，今屆博覽有 13場星級名廚烹飪示範，包括唐人館行政總廚張嘉裕、明閣（香港康得思酒店）中菜行政總廚李悅發、阿鴻小吃及鴻師傅創辦人黎偉鴻、烹飪食譜作者馬廖千睿、TABLE by Sandy Keung 行政總廚姜宛伶，以及 Sabatini Ristorante Italiano （IFC）主廚 Marco Antonio LiVoti等。

不少展商推出1蚊賺買優惠。（蘇煒然攝）

國際茶展設4個展館 免費試飲本地有機茶

另外，香港國際茶展亦會在8月17日將同時開放予公眾及貿易買家。展内設有 4個地區展館，包括斯里蘭卡、福建、湖南，以及首次參展的港九茶葉行商會展館。入場人士將有機會品嚐嘉道理農場暨植物園的本地有機茶葉、福建的武夷岩茶、肯亞的紫茶，和韓國的河東黑茶等。大會亦舉行「香港國際茶展名茶比賽」，及「國際及大灣區金茶王大賽（港式奶茶）香港決賽」。

每日抽獎 不設實體門票銷售

展會每日舉行的幸運大抽獎，獎品包括廚具及傢俬、美容產品及療程、各式美食、健康用品等，獎品總值港幣 50萬。人場人士憑單一收據消費滿港幣 200元即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎五次。亦設有「競投精明眼」環節，讓人場人士以一折起競投心儀產品。

美食博覽公眾館、美與健生活博覽、家電．家居．博覽 2024門票

每位港幣30元（如參觀同日的尊貴美食區需另付票價10元）



美食博覽公眾館及導貴美食區、美與健生活博覽、家電．家居，博覽2024預售套票

每位港幣36元。



8月15、16及19日（星期四、五及一），中午12時前入場，可享「上午進場票」，票價10元



8月15、16、17及 18日（星期四至星期日）晚上6時後人場，可享「晚間進場票」，票價10元。

