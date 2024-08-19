香港網安奪旗賽2024　亞洲網絡安全盛事載譽歸來

在這個數碼時代，網絡已成為日常生活不可或缺的一部分，但越是平常化，大家就越容易低估其危險程度，黑客入侵和釣魚網站等陷阱都對我們的個人資訊和財產造成重大威脅。因此，香港生產力促進局(生產力局)與香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)舉辦的「香港網安奪旗賽 (HKCERT CTF)」，正是透過奪旗遊戲（CTF）的方式，藉以訓練本地網絡安全人員的技術。作為本地旗艦級盛事，賽事設有中學組、大專組和公開組，務求能全方位為香港發掘一代又一代的網絡安全新血，在網絡層面好好保護香港市民。



CTF比賽歷史悠久

CTF比賽模擬西方的奪旗挑戰運動，改以問答比賽作奪旗形式，是創立自1996年美國的「Def Con Global Hacker Conference」，至今全球已有超過250個不同的CTF比賽。賽事採用現今網絡世界會出現的問題，所以整個過程並非單靠背書便可解答，參加者要具備豐富的網絡知識和求知精神才能贏到最後。由於內容涵蓋網絡安全、密碼學和逆向工程等等，因此對於參加者的知識、技術和團隊合作有很高的要求。

生產力局與HKCERT於2020年創辦「香港網絡保安新生代奪旗挑戰賽」（下稱挑戰賽），今年正名為香港網安奪旗賽2024，是香港網絡安全界的先鋒之一，旨在讓大眾認識網絡保安，並引起青年人對投身相關行業的興趣，培訓香港急需的網絡保安人才。過去4年，賽事規模持續擴大，去年大專組和公開組中最高分的隊伍，更代表香港出戰日本的SECCON CTF 2023 International 決賽，向其他地區展示香港的網絡保安水平。

香港代表出戰日本 籲同儕勿妄自菲薄

沈詠聰（Jacky）是挑戰賽的熟面孔，事關他早於第3屆賽事便代表香港理工大學隊伍奪得金獎，到去年第4屆賽事，現從事網絡保安相關工作的他則再次於公開組取得佳績，成功代表香港出戰日本。見識過國際水平後，Jacky亦坦言大開眼界：「大部分香港比賽都是線上形式，就算是線下亦只得半日時間，但這個日本比賽是為期兩日的線下賽事，而且有12隊日本隊伍和12隊國際隊伍，規模無疑是比香港的大。」

然而，今次除了Jacky的隊伍外，亦有另一支香港隊伍是直接參加該賽事的淘汰賽，擊敗全球600多隊躋身前10名，晉級至決賽的，故Jacky亦明言：「香港的網絡保安水平不差，各位同行不要妄自菲薄。」對於有興趣於相關範疇發展的新一代，他則建議：「大家可以參加不同的CTF比賽，因為賽事內容是有關最新科技，所以大家可以一邊參加一邊學習，亦可以在過程中與不同行業人士交流，加深了解。」

IT非男士專利 女同學望展示女士優勢之處

提到網絡安全或IT技術，不少人都認為是男士們大展拳腳的天下，但行業中亦有不少「女中豪傑」能力相當了得，而在新一代之中亦有不少女孩子有意在這一行發展。於九龍真光中學就讀中四的文嫣妍（Selena）是去年挑戰賽的參加者之一，被問及參賽的原因時，她於是說：「因為自己本來是修讀ICT，而這個範疇很廣，而我想了解更多課本以外的知識，挑戰自己能力，所以便選擇參賽。」

中學組賽事需要解決的問題或許不及大專組和公開組深入，但完成挑戰亦非簡單之事，所以與同學和老師共同解難的經歷便成為Selena最深刻之事：「因為很多問題均屬我們的知識之外，所以當成功解答到時，大家都很有成功感。」經過挑戰賽後，她明白男女性格不同，在IT範疇中有各自的優勢：「女性可能在數學與邏輯較弱，但普遍較細心和善解人意，學懂技術後，將來於職場上與其他非技術人士如營運部門，甚至管理層等，溝通及執行計劃上都會較容易！」她亦呼籲其他對IT有興趣的女同學應踴躍參加比賽，證明技術上不輸男生，並多加留意日常IT最新發展，吸收新知識。

「香港網安奪旗賽2024」即將接受報名！密切留意HKCERT 網頁或Facebook專頁公布。

比賽日期（香港時間）： 2024年11月8至10日

截止報名日期（香港時間）： 2024年11月4日

網站：https://ctf.hkcert.org

（資料及相片由客戶提供）