東區醫院塌天花石屎　田北辰：出事位置對正病床　檢查密度過鬆

東區尤德夫人那打素醫院周一晚（19日）公布，一個綜合內科及老人科男病房有兩塊約20厘米乘30厘米、厚度約三厘米的石屎連同假天花掉落。立法會議員田北辰今日（20日）在社交平台稱，事件或存「兩宗罪」，他指出事位置在正病床之上，若有病人在床上可造成致命性意外，批評16個月才檢查一次太鬆，強烈要求院方盡快交代由誰決定檢查密度，另外是否有人需要革職嚴辦。



東區醫院今晚8時15分，一個綜合內科及老人科男病房有兩大塊石屎連同假天花跌下。（資料圖片）

院方就事件表示，工程人員即時進行緊急維修，十分關注事件，已安排工程人員即時再次檢查病房設施，醫院正深入調查石屎掉落的原因。為安全起見，醫院已即時將受影響病格的病人轉到另一病格。

院方又稱一直有定期進行設施檢查，對上一次檢查有關天花為去年4月。醫院會透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

田北辰。（資料圖片/黃浩謙攝）

田北辰據內部人士說法，出事位置在正病床之上，若有病人在床上可造成致命性意外，不能16個月檢查一次，至少半年檢查一次，他強烈要求院方盡快交代由誰決定檢查密度，另外是否有人需要革職嚴辦。

咁點會16個月先睇一次？我問過啲專家，佢哋都話最低起碼每6個月check一次喎，16個月好離譜喎！ 田北辰

據他了解，出事病房上層並沒有水源設備，他引述專家說通常不大可能16個月就惡化到跌石屎、冧天花的地步，認為最大可能性就是上年4月的檢查做得好俹簁，「分分鐘根本冇睇扮有睇，只係做咗門面功夫、粉飾太平」，他要求院方公開當時檢查報告，證明檢查認真。