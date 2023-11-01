冧石屎｜屋宇署與港大研無人機結合光學雷達及AI　勘樓宇外牆破損

旺角新興大廈，新蒲崗及長沙灣等多幢大廈早前發生冧石屎事件，發展局局長甯漢豪今日（1日）回覆立法會議員提問稱，正多管齊下積極跟進尚未遵辦的強制驗樓通知，屋宇署8月開始在已接獲通知但仍未委聘註冊檢驗人員的樓宇當中，主動揀選有較高潛在風險樓宇，如樓齡較高、面向主幹交通道路、過往有樓宇失修舉報等，使用無人機協助進特別勘察，在有需要時安排緊急工程，移除鬆脫外牆石屎或批盪。



此外，屋宇署正與港大聯合研發結合無人機、光學雷達科技及人工智能等技術的創新系統，以更有效及精準勘察及辨識樓宇外牆破損情況，早前亦與創科公司合作進行試驗計劃，利用機械科技作視像工具，用以拍攝樓宇外部排水系統的影像，結合人工智能辨識排水管欠妥之處。



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甯漢豪書面答覆議員陳紹雄提問稱，8月開始，屋宇署在已接獲通知但仍未委聘註冊檢驗人員的樓宇當中，主動揀選有較高潛在風險的樓宇（如樓齡較高、面向主幹交通道路、過往有樓宇失修舉報、屬「三無」大廈，及樓宇有懸臂式平板結構的露台／簷篷等），使用無人機協助進行特別勘察，並在有需要時安排進行緊急工程。

甯漢豪指，屋宇署以無人機拍攝所得的影像及數據，可協助判斷樓宇外牆狀況和安排緊急工程，拍攝所得的影像及數據亦可轉化為三維模型，進一步協助屋宇署評估樓宇的安全狀況和跟進處理工作。

甯漢豪又指，屋宇署正與港大聯合研發結合無人機、光學雷達科技及人工智能等技術的創新系統，以更有效及精準勘察及辨識樓宇外牆破損情況。為起帶頭和倡議作用，屋宇署早前與創科公司合作進行試驗計劃，利用機械科技作視像工具 ,用以拍攝樓宇外部排水系統的影像,結合人工智能辨識排水管欠妥之處。

此外，屋宇署正研究開發「破損招牌診斷系統」，使用備有相機及光學雷達裝置的巡邏車輛巡視各區域，透過人工智能技術分析所收集的圖像，鑑別破損招牌，該系統已於今年5月完成所有測試，屋宇署正在檢討其成效。