私隱專員專訪｜三年拘55人涉起底　籲情侶勿用犯法方式解決感情事

感情往往是人類弱點，不時有情侶分手後，在社交平台上公開前度資料加以負評。自「起底」行為於2021年刑事化後，私隱專員公署至今處理近3,200宗「起底」個案，拘捕55人，當中25人被定罪。



私隱專員鍾麗玲接受《香港01》專訪指，拘捕行動中有三成與人際關係有關，「男女朋友分手，唔好因為一時之氣，始終起底是一個非法行為，你係唔係要做一啲犯法嘅事嚟洩憤呢？係唔係有其他途徑，喺無咁嬲嘅時候，去解決事情呢？」



自「起底」行為於2021年刑事化後，私隱專員公署至今處理近3200宗「起底」個案，拘捕55人當中25人被定罪，拘捕行動中有三成與人際關係有關。（夏家朗攝）

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「起底」刑事化共處理近3200宗個案 25被告定罪

本港2019年出現反修例風波，港府就打擊「起底」，於2021年修訂《私隱條例》將「起底」刑事化。私隱署在2021年10月至今年7月，共處理近3,200宗「起底」個案，有356宗展開刑事調查，當中進行了54次拘捕行動，有55人被捕，有25名被告定罪。

政見不同引起「起底」佔7% 明顯減少

私隱署拘捕行動中，有40%是金錢糾紛，涉及生意往來，欠債未還等；人際關係糾紛有30%，涉及情侶、同事、朋友吵架等；聯場紛爭有16%；政見不同引起的「起底」就佔7%。私隱署亦向社交平台發出停止披露通知書，超過2,000份，移除了超過3萬個「起底」信息。

私隱專員鍾麗玲籲勿因分手起底：「你係唔係要咁樣，做一啲犯法嘅事嚟洩憤呢？」（夏家朗攝）

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呼籲「分手唔好因為一時之氣起底」

經常有情侶分手後，在網上公開前度資料報復，「數臭」對方，私隱專員鍾麗玲語重心長說：「男女朋友分手，唔好因為一時之氣，始終起底是一個非法行為，大家真的要想清楚，係犯法的，你係唔係要咁樣，做一啲犯法嘅事嚟洩憤呢？係唔係有其他途徑，或者自己去冷靜一下，喺無咁嬲嘅時候，去思想一下，去解決事情呢？」

至於因政見不同「起底」，鍾麗玲指，隨着社會氣氛轉趨平穩，加上條例具阻嚇力，情況已經大為改善，她認為現階段毋須加辣，但強調會繼續網上巡邏，執法絕不手軟。