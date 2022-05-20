私隱署起訴31歲男涉社交網公開兩人資料　成首宗違起底罪案件

起底刑事化條例去年十月生效，從三方面打擊「起底」罪行，包括賦予個人資料私隱專員公署對「起底」相關罪行的刑事調查及檢控權。

個人資料私隱專員公署表示，一名31歲男子在捲入金錢糾紛後，涉嫌在社交網站披露兩人的個人資料，今日（20日）正式落案起訴，被告正保釋候訊，以待下周三（25日）提堂，成為首宗違反起底罪的案件。



個人資料私隱專員公署。（資料圖片）

私隱公署表示，今日落案起訴一名31歲中國籍男子，違反《個人資料（私隱）條例》中「在未獲同意下披露個人資料」共4項罪行，案件將於下周三（25日）在西九龍裁判法院提堂，被告現獲保釋候訊。

控罪指，被告涉嫌在去年10月，即條例剛生效後，與兩人捲入金錢糾紛，隨後在未經兩人同意下，於社交網站兩個不同群組，披露他們的個人資料，包括姓名、手提電話號碼、職業、住址及僱主名稱。

翻查資料，私隱公署去年12月13日宣布，就案件拘捕被告，是首宗因違反《私隱條例》中「起底」罪行而作出拘捕行動的個案。