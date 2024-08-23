國慶75週年　逾百幅中國近現代名家經典畫作首次赴港展出

2024年8月23日，「今朝更好看——慶祝中華人民共和國成立75周年名家作品展」在香港會展中心開幕，展期6天。展覽共展出120餘幅作品，其中來自內地的100幅典藏精品多是出自齊白石、徐悲鴻、李可染、傅抱石、吳冠中等中國近現代著名書畫家之筆，很多作品是經國家文物局特別批准後首次來港展出；另外20餘幅作品為港澳地區當代知名藝術家饒宗頤、林天行、蔡豪傑等人所作。



香港立法會會長梁君彥（左一）、行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀（左二）參觀「今朝更好看——慶祝中華人民共和國成立75周年名家作品展。（主辦方提供）

香港特區行政長官李家超為本次展覽題辭「筆精墨妙，國盛民強」。香港特區政府相關部門官員、中央駐港機構有關負責人及港澳社會各界人士代表共300多人出席展覽開幕典禮。

展覽主辦方紫荊文化集團董事長許正中在開幕典禮致辭中指出，新中國成立後，一代代書畫藝術家奔赴國家經濟社會建設最前沿，用水墨丹青再現中華兒女改造山河的偉大創舉，形成了一大批具有獨特藝術風格的精品力作。

此次展覽匯聚了齊白石、徐悲鴻、李可染、傅抱石、錢松喦、關山月等一批現當代藝術大師的作品。這批經典之作，是經國家文物局特別批准才得以首次來港展出，殊為難得。尤其是一批港澳藝術家參展的藝術精品，視野宏闊，藝術精湛，風格多樣，相信一定能給香港市民帶來全新的視覺體驗和藝術享受。

2024年8月23日，「今朝更好看——慶祝中華人民共和國成立75周年名家作品展」在香港會展中心開幕，展期6天。（主辦方提供）

許正中表示，香港澳門，背靠祖國，聯通世界，人才薈萃，優勢突出，傳承弘揚中華優秀傳統文化大有可為，香港打造中外文化藝術交流中心大有可為。在以中國式現代化推進中華民族偉大復興的新徵程上，紫荊文化集團將與港澳藝術家攜手合作，積極探索中華優秀傳統文化在港澳地區的創造性繼承、創新性發展，用中華文化的豐厚滋養為港澳繁榮發展助力；與港澳藝術家一道把筆觸伸進泥土，用真情謳歌時代，創作出更多溫潤人心、溝通中外的精品佳作，用藝術講好中國故事、灣區故事、港澳故事；大力支持港澳藝術家加強中外文明交流互鑒，促進不同文明的對話交流，搭建起連接祖國內地與世界各地的文化藝術交流橋梁，進一步鞏固提升港澳中西文化融通的獨特價值和優勢。

展覽分為「河山新貌」「萬眾一心」「百家爭鳴」「藝匯香江」四個單元，展現「建設新中國」的主題藝術創作、祖國上下萬眾一心的建設熱情、新中國欣欣向榮的文藝創作景象以及港澳地區當代藝術成就，以「歷史」和「當下」的對話關係，凸顯新中國成立75年來取得的非凡成就。展出的名家名畫很多，如表現齊白石與徐悲鴻知己感情合作的《梅竹》，吳冠中典型藝術面貌的《江南水鄉》，李可染著名的山水作品《灕江雨》、江南寫生的代表作《鑒湖》，傅抱石等人合作的《虎踞龍盤今勝昔》，極具潘天壽風格的《雁蕩山花》，關山月《新開發的公路》，饒宗頤的《山水》，蔡豪傑的《梅松頌》等。展出作品中，錢松喦等人合作的《天塹變通途》、楊之光創作的《礦山新兵》等曾被印成海報走進千家萬戶，廣為流傳。

這次展覽是繼2022年7月紫荊文化集團舉辦「今朝更好看——慶祝香港回歸祖國25周年藝術名家作品展」之後，再次舉辦的「今朝更好看」大型書畫展覽。「今朝更好看」寄託著人們對明天更美好的共同祝願。借中華人民共和國成立75周年之際，通過書畫藝術的方式回顧歷史，更好地激勵包括港澳同胞在內的全體中華兒女共同開創美好未來的前行之路。紫荊文化集團將透過「今朝更好看」這一品牌活動，讓更多來自內地的優質藝文作品持續向香港市民呈現。

此次展覽由港澳台美協共同主辦，中國對外文化集團、紫荊雜誌社承辦，得到特區政府弘揚中華文化辦公室和一新美術館的鼎力支持。新鴻基地產、中國建築國際集團有限公司、中國聯通國際有限公司、南洋商業銀行、香港江西社團（聯誼）總會、集古齋、深圳市優必選科技股份有限公司聯合協辦。本次展覽免費向公眾開放，觀眾可通過紫荊雜誌新媒體客戶端線上預約參觀時間或現場登記領取門票等方式入場參觀。